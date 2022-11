Attenzione alla novità di WhatsApp sulle notifiche con un possibile aggiornamento e altre soluzioni

Le novità di WhatsApp vengono spesso svelate da anticipazioni che ne preannunciano l’arrivo. Questo perché ancor prima dell’aggiornamento ufficiale dell’app, vengono rilasciate delle versioni di test per gli sviluppatori. Le cosiddette “beta”.

Attenzione alla novità di WhatsApp che sarebbe in arrivo

In base a quanto iniziano a riportare le indiscrezioni, presto l’app potrebbe presentare una novità in grado di arginare in parte la questione notifiche indesiderate.

WhatsApp sarebbe pronta a mettere a disposizione dell’utenza una funzione “auto-silenziante”. Servirebbe per disporre l’automatico stop delle notifiche da parte di quei gruppi particolarmente numerosi. Per capire a cosa si fa riferimento, meglio fare un esempio concreto.

Un esempio di ciò che potrebbe cambiare

Si ipotizzi, ad esempio, di essere inseriti all’interno di un gruppo in cui sono presenti tutti i componenti di un corso universitario. L’esempio non è casuale, tenuto conto che la novità riguarderebbe tutte quelle chat multiple che abbiano almeno 256 utenti.

In questi casi l’applicazione dovrebbe inviare un messaggio a schermo. In questo specificherà di aver automaticamente disattivato le notifiche per ridurle. Negli screenshot che iniziano a circolare, la finestra avrà due opzioni. Una con cui riattivare le notifiche e l’altra con cui semplicemente approvare la disposizione.

In attesa di capire se e quando questa funzione sarà aggiunta a WhatsApp, ci sono due cose da precisare. La prima è che questo meccanismo di “autodifesa” dalle notifiche sarebbe relativo solo ai gruppi davvero oversize (più di 256 utenti), la seconda è che anche per gli altri già oggi si può ovviare al problema.

Come disattivare le notifiche di un gruppo

WhatsApp dispone di una gamma di funzionalità che consentono di gestire al meglio la questione notifiche dei gruppi, limitandone l’impatto sulla quotidianità.

Quando si è dentro un gruppo, in alto a destra ci sono tre lineette. Basta cliccarci su e nel menù che verrà fuori si troverà la voce Disattiva Notifiche. Da lì si potrà impostare per quanto si vorrà silenziare il gruppo (8 ore, 1 settimana, sempre).

Attenzione alla voce “Mostra notifiche”. Se la si seleziona, si continuerà a vederle senza che, però, sia erogato alcun suono o vibrazione. Qualora si lasciasse la casella deselezionata, si dovrà entrare dentro l’applicazione per sapere se il gruppo ha dei nuovi messaggi da leggere.

Come non farsi aggiungere ai gruppi WhatsApp

Chi, invece, non amasse affatto i gruppi, potrebbe uscire da tutti e poi impostare che nessuno lo possa più aggiungere. Dalla pagina principale dell’applicazione si dovrà andare sulle tre lineette in alto a destra, poi su Impostazioni e quindi su Privacy.

Qui alla voce Gruppi, alla riposta Chi può aggiungermi ai gruppi si potrà selezionare la voce denominata I miei contatti eccetto.

Qui in alto a destra ci sarà l’icona per selezionare tutti e in basso quella per confermare la scelta. Funziona, ovviamente, anche la procedura inversa, qualora si voglia tornare a dare gli altri la facoltà di aggiungerci ai gruppi.

Attenzione alla novità di WhatsApp, dunque, ma senza dimenticare i tanti strumenti che già ci sono. A partire da quelli legati alla privacy, come ad esempio la possibilità di nascondere la foto profilo. Senza dimenticare le ottimizzazioni, tra quella che consente di avere maggiore ordine nella galleria del telefono.