La moda di Capodanno è questo vestito che hai nell’armadio e perfetto anche con giacca e cappotto

Non sai cosa mettere per Capodanno? Il vestito ideale si nasconde già nel tuo guardaroba e ti donerà un look mozzafiato. Ma solo se sai come abbinarlo. Scopri di quale si tratta e perché dovresti rispolverarlo per il 31 dicembre.

Sono le ultime ore prima del tanto atteso Capodanno. Eppure, a dispetto del poco tempo rimasto, non sai ancora cosa indossare per l’evento. Meglio un look casual per stare comoda o uno più sexy per non sfigurare e attirare gli sguardi? Molto dipende da dove andrai. Tuttavia, c’è un capo che non ti farà mai sbagliare e ti renderà così bella da far invidia. Forse non lo sai ancora, ma lo hai sempre avuto nell’armadio: si tratta del tubino nero.

La moda di Capodanno è questo vestito senza tempo che imparerai ad amare

Ci sono pezzi che hanno fatto la storia della moda. Il tubino è uno di questi e da secoli si impone in fatto di tendenza. È un abito che rimanda all’eleganza sopraffina, ma che in realtà si abbina bene in moltissime situazioni. Con un po’ di originalità potrai sfoggiarlo con i tuoi indumenti preferiti e nella notte di San Silvestro la vera star sarai tu!

Per esempio, sapevi che sta benissimo in accoppiata con la giacca? La versatilità del tubino nero non ha limiti. Provalo con un trench in stile classico o sotto un blazer dalle linee pulite e vedrai che figurone nelle serate che contano. Se preferissi un look più informale, invece, potresti amare l’abbinamento col giubbotto in denim.

Le scarpe sono un altro fattore che devi tenere in considerazione. Per fortuna, anche qui non avrai problemi. Se non puoi rinunciare ai tacchi ti basteranno dei sandali alti o delle pump con plateau, qualche goccia di profumo e il tuo immancabile tubino. E se vuoi proprio creare un look da urlo, devi assolutamente provare il modello in paillettes con delle raffinatissime décolleté gioiello.

Se l’altezza ti fa venire le vertigini, puoi tranquillamente rifugiarti in un comodo paio di mocassini con borchie. In alternativa, potresti sfoderare delle stringate in velluto o con glitter, ideali per mettere il punto esclamativo al look.

Come nascondere la pancia col tubino?

La moda di Capodanno è questo vestito, il tubino. Ma che sia con questo o con altri abiti il problema resta spesso lo stesso: la pancia in evidenza. Se hai qualche chilo di troppo ma non vuoi che si noti, puoi nasconderlo anche col tuo magnifico tubino indosso. Nello specifico, dovresti concentrarti sulla biancheria intima. Un primo aiuto potrebbe arrivare dalla coulotte a vita alta, che sposta lo sguardo altrove e minimizza la ciccia. Oppure, potresti seguire i consigli delle star e metterti una confortevole sottoveste stretch fasciante. Ti servirà a ridurre i difetti al minimo e non dovrai preoccuparti di sentirti fuori posto.