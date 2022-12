Emily in Paris 4 si farà e sarà finalmente piena di risposte

Grandissima attesa per la terza stagione di Emily in Paris che finalmente è uscita su Netflix. Già posizionata al numero 1 della classifica, è il prodotto più visto nel periodo di Natale. Confermata una quarta stagione, ma quando uscirà?

“Ne pas choisir, c’est encore choisir”, diceva Jean-Paul Sartre. Frase che racconta in toto la serie di Emily in Paris, soprattutto la terza stagione. Una nuova season divorata dai diversi fan, e che si conclude con un colpo di scena e anche qualche problemino da risolvere.

Un altro grande successo di Darren Star

Tutto il Mondo si è appassionato alla storia di Emily, giovane ragazza americana che per lavoro (e si fa fatica a capire precisamente che lavoro faccia, ma lavora per un’agenzia di marketing) si trasferisce a Parigi. Un sogno che diventa realtà, Parigi rapisce Emily e a Chicago lei non vuole più tornare.

Amore, lavoro e nuove amicizie si intrecciano e hanno come sfondo la Torre Eiffel. Un prodotto sì realizzato in Francia, ma presente lo stampino Made in USA. Infatti è ideato da Darren Star, autore di molte serie TV come Sex and the City, Beverly Hills 90210 e Melrose Place, co-prodotte assieme ad Aaron Spelling.

Emily in Paris 4 si farà, è confermato

Se qualcuno poteva avere dei dubbi sulla produzione della quarta stagione, questi si sono dissolti immediatamente. Il motivo è sicuramente il finale della terza stagione. Un “The End” che non ha affatto il sapore di fine, ma lascia lo spettatore con tantissime domande. A cui è necessaria una risposta.

“Con la stagione 4 avremo molte domande a cui rispondere e penso che saremo in grado di farlo in un modo ancora più approfondito per la stagione 4”, ha infatti dichiarato Darren Star alle pagine di Entertainment Weekly. Stagione che ci sarà anche perché è stata girata durante le riprese della terza, quindi non dovrebbero esserci ritardi sull’uscita.

La data però non è ancora stata rilasciata da Netflix, ma dato che tutte le stagioni sono uscite nel periodo di Natale allora si pensa che questo possa accadere anche nel 2023 con la season 4.

Dal finale della terza stagione Alfie sembra ormai essere uscito dal triangolo amoroso. Ma “non credo che significhi che Alfie è fuori dai giochi”, ha raccontato sempre Darren. E allora non rimane che chiedersi in che modo resta nella serie TV? Gabriel perdonerà Emily? Camille, che è incinta, si fidanzerà con lo chef? E se nella terza stagione Emily non prendeva decisioni, ma passivamente ne subiva le conseguenza, da qui “Ne pas choisir, c’est encore choisir”. Nella quarta potrebbe essere arrivato il momento di prendere in mano la sua vita. E così Emily in Paris 4 si farà e non si esclude nemmeno una quinta stagione, dato che non sembra esserci “un finale in vista al momento”.