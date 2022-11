Il segreto per lasciare la scia di profumo e farlo durare tutto il giorno

Quante volte ci è capitato di vederci sfilare davanti una bella donna e sentire il suo profumo anche a distanza di metri? E quante volte ci siamo interrogate su quale fosse il segreto per lasciare la scia di profumo al nostro passaggio? A dire il vero, il segreto c’è e noi intendiamo svelarlo, perché ci tornerà utile per far durare il nostro profumo diverse ore e far voltare le persone a noi vicine (e lontane) suscitando in loro l’interrogativo che ha attanagliato anche noi in svariate occasioni.

Dove spruzzarlo

Il profumo ricopre un ruolo importante nella fase di seduzione e corteggiamento. Lo usiamo quando vogliamo in qualche modo attirare l’attenzione su di noi. Ma se l’intento è questo, è bene sapere non solo quale profumo scegliere in base alla pelle, ma anche dove spruzzarlo affinché si raggiunga l’obiettivo sperato.

Che il nostro intento sia di fare colpo a un primo appuntamento o fare buona impressione a un colloquio di lavoro, la cosa fondamentale sarà sapere dove spruzzare il profumo, scegliendo le zone che caratterizzano lo scopo del nostro incontro. Per un primo appuntamento potremmo spruzzarne un po’ sul decolleté. Se invece si tratta di un appuntamento di lavoro, sarà ottimo spruzzarne un po’ sulle orecchie.

Esiste, però, un posto segreto per chi vuole lasciare un velo di mistero e svelarsi solo alle persone più intime. Dovremmo spruzzarne qualche goccia sui polpastrelli e strofinare questi ultimi sulle sopracciglia. In questo modo, solo chi ci verrà vicino potrà sentire ala nostra essenza. Se pensavamo non esistesse niente di più sconvolgente del trucco per rendere perfetta qualsiasi cintura, forse dovremo ricrederci, perché il segreto che stiamo per svelare è ancora più succulento.

Il segreto per lasciare la scia di profumo quando camminiamo

Ma il segreto per lasciare la scia di profumo al nostro passaggio è spruzzarne un velo su torace e gomiti. Non servirà una grande quantità di profumo per raggiungere il nostro scopo. Per farlo durare a lungo, potremo aggiungerne qualche goccio alla nostra crema corpo preferita. In questo modo la fragranza verrà assorbita dalla pelle, rimanendo intatta tutto il giorno.

I migliori alleati in questo senso sono gli abiti di lino e di lana, ideali per una corretta traspirazione. I gomiti sono una zona sconvolgente per lasciare la scia di profumo, poiché sono una parte del corpo in cui non sudiamo e avremo la certezza di non annullare l’effetto del profumo col sudore. Vanno bene anche i capelli, ma meglio usare acqua profumate leggere, per evitare di rovinarli.

Infine, d’inverno, possiamo spruzzarne qualche goccia sul cappuccio piumoso del nostro cappotto o sul nostro sciarpone di lana. Ora che il segreto per lasciare la scia di profumo è stato svelato, al resto ci penserà il vento.