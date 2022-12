Chi è Afrodite che inonderà d’amore 3 segni fortunati nel nuovo anno anche con affari e salute

È una delle figure mitologiche più conosciute nel panorama greco e influenza molti segni nella sfera sentimentale e amorosa. Conosciamo le sue prodezze per l’anno prossimo in attesa di Capodanno.

Figlia di Urano, rappresentante ideale del passaggio dell’uomo dalla vita marina a quella terrestre, Afrodite è la Dea dell’amore. Figura ispirata dalla Dea siriana Atagartis e ispiratrice della romana Venere, vive una sensualità mistica e quando influenza la nostra sfera amorosa lo fa per farci conoscere l’estasi. Spesso questo avviene con la Bilancia, suo segno prediletto, a cui quando possibile affianca partner appassionati e competitivi.

Per i nati sotto il segno della Bilancia il prossimo sarà un anno ricco di emozioni. Afrodite è pronta a infondere energia e ad aumentare le conoscenze in vari campi per far sì che le relazioni vivano momenti di autentico splendore. Cucina, giardinaggio, aromaterapia saranno campi in cui il segno della Bilancia riuscirà più facilmente. Sono campi in cui una certa abilità potrebbe rendere la nostra relazione rilassante e stimolante. Si attendono giorni di autentica felicità.

Energia equivale a denaro

Se non sappiamo chi è Afrodite che inonderà d’amore il segno dei Pesci durante il nuovo anno, ricordiamoci il suo rapporto con il mare. Afrodite nasce dal mare per aiutare gli uomini a superare narcisismo ed egoismo nei rapporti di coppia. Ed è ciò che farà con chi è nato sotto il segno dei Pesci durante l’anno che verrà. Così come Venere ed Eros si trasformarono in pesci per sfuggire a Tifone, così Afrodite si trasformerà in un Cupido sensuale che veglierà sulle coppie in difficoltà che hanno i Pesci come protagonisti.

Afrodite darà forza e amore durante i 365 giorni che ci aspettano senza risparmiarsi. Renderà magico tutto ciò su cui poggerà la sua attenzione e trasformerà in accordo e prospettiva ogni singolo litigio o incomprensione. L’energia che Afrodite trasmetterà al segno dei Pesci permetterà alle persone che soffrono di stare meglio e di affrontare con coraggio e in coppia malattie o errori nelle finanze. Alla fine del tunnel ci sarà sempre la luce e un nuovo inizio e la Dea greca veglierà senza sosta.

Chi è Afrodite che inonderà d’amore le coppie lunari

Nel mese di maggio del nuovo anno ci sarà la Luna in Toro. Afrodite aiuterà chi è nato con la Luna in Toro ad avere maggiore stabilità, in amore come nella salute e negli affari. È una vera fortuna avere questa Dea dalla nostra parte. Anche i cambiamenti saranno vissuti con maggiore tranquillità ed eventuali rotture con il partner saranno accompagnate da nuove conoscenze che ci apriranno strade da esplorare con curiosità.

Le affinità di coppia con la Luna in Toro saranno la priorità per Afrodite. Chi ha la Luna in Toro vivrà storia intense con Vergine, Cancro e Capricorno. Mentre con Ariete, Leone e Sagittario, con cui di solito non c’è sintonia, scoppierà l’amore. Afrodite si preoccuperà di fare le cose per bene, il nuovo anno sarà pieno di novità e di attività interessanti.