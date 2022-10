Come sbiancare la biancheria ingiallita o ingrigita e come conservarla al meglio

Quasi ognuno di noi ormai utilizza la lavatrice per sbiancare e lavare i capi d’abbigliamento e il bucato. Questo elettrodomestico è molto utile soprattutto quando abbiamo a che fare con bucato molto sporco o più impegnativo, come ad esempio le lenzuola. Tuttavia, dobbiamo fare sempre molta attenzione quando laviamo i capi, perché i detersivi a lungo andare possono danneggiarli. Quando laviamo il nostro bucato ci aspettiamo di trovarlo perfettamente bianco, fresco e profumato. A volte, però, il bucato può cambiare colore diventando grigio o giallo e in questo caso deve essere trattato in maniera particolare. Come ci insegnano le nostre nonne, possiamo ricorrere a qualche semplice trucco per risolvere questo problema.

Perché la biancheria ingiallisce e ingrigisce?

Sono diversi i motivi che portano il bucato a cambiare colore. Con il passare del tempo e dei lavaggi, le fibre tessili invecchiano e si deteriorano. Per preservarle il più possibile dobbiamo usare detergenti delicati e prestare attenzione alle temperature durante il lavaggio. Anche suddividere in maniera scorretta il bucato può farlo diventare giallo o grigio. Inoltre, soprattutto per quanto riguarda lenzuola e federe, a causare l’ingiallimento dei capi può essere il sudore che tende a macchiare i tessuti. Infine, usare poco la biancheria, magari quella che fa parte di un corredo tenendola sempre chiusa in un cassetto può farla ingrigire.

Come sbiancare la biancheria ingiallita o ingrigita con un solo gesto

Se abbiamo a che fare con bucato ingiallito o ingrigito non dobbiamo disperare, perchè possiamo ricorrere ai tradizionali rimedi della nonna. Il primo rimedio consiste nell’utilizzare 2 ingredienti molto comuni: il limone e il sale. Spremiamo il succo di limone e versiamolo in un litro d’acqua calda. Aggiungiamo 2 cucchiai di sale grosso e mettiamo in ammollo il bucato da sbiancare in questa soluzione per un’ora. Dopodiché, procediamo al lavaggio. Questo rimedio semplice ed economico ci permetterà di risolvere facilmente il problema.

Sapone di Marsiglia e bicarbonato

Anche questi 2 ingredienti non mancano mai nelle nostre case. Sarà sufficiente pretrattare il bucato ingiallito o ingrigito con una soluzione d’acqua e sapone di Marsiglia. Lasciamo agire il prodotto per un’ora circa e aggiungiamo una tazza di bicarbonato di sodio direttamente nel cestello della lavatrice. Procediamo al lavaggio per avere nuovamente un bucato bianco e splendente.

Cremor tartaro

Per ravvivare il bucato ingrigito o ingiallito possiamo utilizzare il cremor tartaro. Si tratta di un composto usato in cucina, ma che possiede molte altre virtù. Tutto ciò che dobbiamo fare è lasciare in ammollo il bucato per qualche ora in acqua tiepida aggiungendo un cucchiaio di cremor tartaro. Dopo il lavaggio, la nostra biancheria sarà bianca e come nuova. Possiamo acquistare questo prodotto a pochi euro al supermercato nel reparto dedicato ai lievitati.

Come evitare che la biancheria diventi grigia o gialla

Abbiamo visto come sbiancare la biancheria ingiallita o ingrigita, ma scopriamo come risolvere il problema alla radice. Possiamo ricorrere a qualche piccola astuzia per evitare che la biancheria si rovini. Per prima cosa, dividiamo la biancheria nei cassetti per colore. In questo modo, riusciremo a limitare i danni dovuti all’umidità e il colore non si trasferirà da un capo all’altro.

Laviamo i capi usando prodotti delicati e asciughiamo quelli a rischio di ingiallimento al sole. Il sole sbianca il bucato e in questo modo risolveremo il problema. I tessuti bianchi hanno bisogno di prendere aria, dunque periodicamente facciamoli arieggiare.

Infine, cerchiamo di conservare il bucato negli armadi e nei cassetti in modo corretto. Riponiamo la biancheria più delicata dentro a fodere scure in modo che prendano poca luce e umidità. Può andare bene anche della carta velina o della stoffa in cotone di colore scuro. Con questi semplici accorgimenti la nostra biancheria non correrà il rischio di macchiarsi.

