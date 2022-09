Le temperature si sono abbassate in quasi tutte le zone di Italia, uno dei motivi per cui l’estate può ritenersi definitivamente archiviata. Sono molti coloro che hanno già proceduto con un cambio armadio riponendo scarpe e abbigliamento estivo. Il periodo che va tra la fine di settembre e ottobre è ideale per guardarsi attorno alla scoperta delle nuove mode che spopoleranno in autunno. Tra queste troviamo borse e colori che ci ruberanno il cuore nel periodo freddo. Oltre ad accessori e abbigliamento, però, non bisogna dimenticare le calzature. Sono diversi i modelli che spopolano ogni anno, nonostante alcuni rimangano delle vere e proprie pietre miliari.

Tra questi troviamo sneakers come Vans e Converse ma anche anfibi e stivali. Proprio degli stivali si andrà a trattare oggi, specialmente di un modello in particolare. Gli stivali con gambale che sfiora il ginocchio, molto di moda negli anni ’70, torneranno ad essere una vera tendenza. Essendo modelli mai scomparsi completamente, tuttavia, in molte dovranno solo tirarli fuori dalla scarpiera.

La moda dell’inverno sono questi stivali perfetti per snellire le gambe

Gli stivali al ginocchio sono molto versatili e si adattano bene a qualsiasi tipo di gamba. Avendo un gambale rigido saranno perfetti per i polpacci piccoli ma anche per chi ha gambe più robuste. Sarà sufficiente acquistare stivali con una circonferenza adatta al proprio polpaccio. Per quanto riguarda gli abbinamenti ottimi con gli skunk jeans ma anche con gonne e vestiti. Un vero must è portarli senza calze lasciando le ginocchia scoperte.

Se proprio non si va d’accordo con questa parte del corpo, tuttavia, si potrà procedere indossandoli con una gonna midi a pieghe. In questo caso saranno ottimi gli stivali con un po’ di tacco che slanceranno subito la figura. Potranno essere indossati in ufficio come per un’uscita serale o un aperitivo. Solitamente si tratta di stivali con tacco largo e comodo ottimi anche per stare in piedi o si debba camminare. Si tratta di stivali perfetti per snellire la gamba e ottimi anche per polpacci grandi, specialmente se scelti con la cerniera.

Cosa comprare

Gli stivali possono essere acquistati sia di grandi firme che di fast fashion. Si consiglia di acquistare prodotti di buona qualità che possano durare nel tempo. Sul sito di Zara ce ne sono neri con tacco a 149 euro. Sempre neri ce ne sono a 129 euro. Per chi predilige altri colori perfetti quelli color crema o marroni, rispettivamente a 129 euro e 99.95 euro. Via Roma 15 ne propone sui 365 euro. Ancora, 8 by Yoox vende diversi modelli in nero, senza cerniera laterale, con gambale a tubo a 179 euro. La moda dell’inverno sono questi stivali, per questo motivo non bisogna farseli scappare.

Lettura consigliata

Autunno alla moda con questi 2 modelli di scarpe eleganti e comode