A volte si perdono le cose per distrazione, altre perché non si dà loro importanza, altre ancora perché ci vengono sottratte. In quel caso, però, bisogna parlare di furto ed è sicuramente la maniera peggiore per perderle.

Soprattutto se riguarda il nostro portafoglio, perché, oltre ai soldi, all’interno dovrebbero esserci i documenti e le carte. Sappiamo benissimo quanto sia fastidioso dover preoccuparci di bloccare tutto, onde evitare spiacevoli sorprese. Quindi si chiama subito la banca, si va in commissariato e si spera che non succeda nulla nel mentre.

Le carte di credito e il bancomat sono le prime cose da fermare. Certo, se si perde il portafoglio bisognerebbe avere la lucidità di capire subito dove può essere finito. Nella speranza, magari, che qualcuno lo abbia visto e ci contatti quanto prima per ridarcelo. Oggi può avvenire in numerosi modi. Pensiamo ai social. Da un documento d’identità si può risalire a una persona tramite Linkedln, Facebook, Instagram o mettendo semplicemente il suo nome su un motore di ricerca.

Addirittura, se siamo fortunati nel trovare una persona onesta e perspicace, potremmo addirittura ricevere da lei una telefonata. Questo perché oggi è abbastanza semplice arrivare anche al nostro cellulare.

Una mini guida per capire cosa fare se si perde la tessera sanitaria

Se perdiamo i documenti, carta d’identità o patente, sappiamo perfettamente di dover fare una denuncia. Se dovessimo, invece, perdere la tessera sanitaria, cosa dovremmo fare?

Può capitare di smarrirla per distrazione, perché ci cade inavvertitamente o, talvolta, perché non ricordiamo più dove l’abbiamo messa anche in casa. Può sembrare paradossale, ma può succedere di perdere le cose proprio nel luogo da noi più frequentato. Per non parlare del fatto che potrebbe rimanere in qualche capo che ha fatto un bel giro in lavatrice, magari a 60 gradi!

Ebbene, come dobbiamo procedere? La tecnologia, in questo caso, ci dà una mano e ci evita spiegazioni “scomode”. Quindi, è possibile richiederla online, senza doverci recare alla nostra ASL di competenza o presso uno sportello dell’Agenzia delle Entrate. È sufficiente collegarsi a questo link e seguire la procedura indicata.

Quanto tempo ci vuole per riceverla

Dopo aver ricevuto la richiesta, il sistema si mette subito in moto. In meno di 24 ore, infatti, verrà elaborata la pratica. Essa dovrebbe essere evasa, con la consegna a casa della tessera, in meno di dieci giorni lavorativi.

Se invece non fossimo abbastanza avvezzi con la tecnologia, potremmo optare per la soluzione telefonica, chiamando il numero verde dell’Agenzia delle entrate 800 030 070 e spiegando la situazione.

Abbiamo visto, quindi, una mini guida per capire cosa fare se dovessimo smarrire la tessera sanitaria. La tecnologia ci aiuta molto e ci evita possibili lunghe code presso i luoghi di denuncia. Certo, se non dovessimo aver subito un furto, e fossimo solo vittime della distrazione, potremmo e dovremmo allenare la mente con esercizi specifici.

