La migliore gelatiera per fare il gelato a casa: la classifica del 2023

La gelatiera o macchina per il gelato è fondamentale in questo periodo dell’anno se si vuole fare del gelato genuino in casa, ma qual è la migliore gelatiera presente in commercio e come fare la scelta giusta? Cercheremo di darvi tutte le informazioni di cui potreste avere bisogno.

Se pensiamo alla bella stagione e a tutto quello che possiamo fare in questi mesi, ci vengono in mente tante cose. Possiamo fare gite fuori porta in giornata, picnic, prendere alcuni giorni di vacanza insieme ad amici o familiari. Ma per affrontare il caldo c’è solo una cosa che mette d’accordo tutti: un bel gelato.

Il gelato con la sua composizione e i suoi mille gusti possibili è un alimento che piace a tutti, adulti e bambini. Ci sono ottime gelaterie in Italia, premiate per il miglior gelato artigianale, ma se volessimo prepararlo a casa?

A questo punto serve lo strumento adeguato e allora vi diremo qual è la migliore gelatiera per fare il gelato a casa con la sicurezza di usare ingredienti genuini e dei gusti preferiti. Diversi siti ci possono venire in aiuto e indicarci come scegliere lo strumento e quali sono i migliori del 2023 secondo i consumatori.

Va puntualizzato comunque che questo dolce a base di latte, zucchero, uova e panna, il gelato fatto in casa, si può fare con o senza gelatiera. Ma, naturalmente, avere a disposizione lo strumento adeguato faciliterà la realizzazione.

Come scegliere la macchina

Altroconsumo ci informa che in commercio sono presenti due tipi di macchine per il gelato: quelle autorefrigeranti, con sistema di raffreddamento integrato, e quelle non autorefrigeranti. In entrambe ci sono pro e contro da considerare.

Le macchine con sistema autorefrigerante produrranno un gelato di maggiore qualità in minor tempo, ma avranno un costo più elevato. D’altra parte, le gelatiere non autorefrigeranti costeranno di meno, saranno anche molto più piccole e meno ingombranti, ma servirà dello spazio in freezer e molto più tempo per la realizzazione del gelato.

Le prime hanno un costo che può variare da 80 a 300 euro, mentre le seconde da 35 a 70 euro. Una differenza molto grande, per cui bisogna pensare bene a quanto si userà nel corso dell’anno. Rispetto ad andare a prendere il gelato in gelateria si risparmia. Non c’è una grande differenza, invece, per il gelato preso al supermercato.

Tuttavia, ricordiamoci che fare il gelato in casa ha i suoi vantaggi: si mettono gli ingredienti che si vogliono, si sa perfettamente come sono gli strumenti utilizzati e si crea il gusto che piace senza problemi di nessun tipo.

La migliore gelatiera per fare il gelato a casa: attenzione al rapporto qualità-prezzo

La migliore gelatiera in assoluto secondo i dati tecnici e i consumatori è la Musso Mini 4080. Ha un costo che si aggira sui 780 euro, completamente automatica. Se si considera, invece, il rapporto qualità-prezzo la scelta giusta secondo il sito qualescegliere.it è DE’LONGHI Il Gelataio ICK6000. Il prezzo si aggira su Amazon intorno a 380 euro.

A seguire altri tre prodotti molto validi:

Koenig HF340

Ariete 693 Gran Gelato Metal

TooA Milano

Per una scelta definitiva occorre fare due cose: valutare i propri bisogni e le proprie esigenze e poi chiedere indicazioni agli esperti in modo da poter avere maggiori dettagli tecnici.