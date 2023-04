Le migliori gelaterie in Italia: la classifica ufficiale 2023 del miglior gelato artigianale

Con la bella stagione aumenta la voglia di un buon gelato, magari artigianale. Perché non andare a comprarlo nelle migliori gelaterie d’Italia? Scopriamo la classifica ufficiale del 2023 stilata da Gambero Rosso per non sbagliare.

Il gelato è un alimento patrimonio dell’Italia che poi ha girato il Mondo. Nessuno può resistere alla sua freschezza e cremosità in tutti i periodi dell’anno, ma soprattutto con l’arrivo della bella stagione.

In una gita fuori porta o in una vacanza di primavera o estate, fermarsi e gustare un gelato in compagnia è la scelta più giusta. Meglio se acquistato in gelaterie riconosciute a livello nazionale e premiate. Infatti, Gambero Rosso ha stilato la classifica delle migliori gelaterie in Italia. Perché non approfittarne?

Ecco, qui di seguito, in quali gelaterie recarsi per una piacevole sosta, con la sicurezza di poter mangiare un buon gelato con ingredienti di ottima qualità.

Come riconoscere un gelato di qualità: a cosa fare attenzione

Per riconoscere un buon gelato occorre tenere conto di questi elementi:

esposizione : il gelato esposto in gelateria non deve strabordare e superare la linea del freddo; il rischio è un’alterazione batterica;

: il gelato esposto in gelateria non deve strabordare e superare la linea del freddo; il rischio è un’alterazione batterica; lista degli ingredienti : deve essere sempre ben visibile e chiara, non con troppe E che indicano l’aggiunta di additivi e conservanti;

: deve essere sempre ben visibile e chiara, non con troppe E che indicano l’aggiunta di additivi e conservanti; aspetto : non deve essere di un colore opaco oppure troppo acceso, vorrebbe dire trovarsi davanti ad un prodotto vecchio oppure troppo grasso;

: non deve essere di un colore opaco oppure troppo acceso, vorrebbe dire trovarsi davanti ad un prodotto vecchio oppure troppo grasso; odore: deve emanare un buon odore, quello del suo gusto, nonostante il freddo.

Inoltre, attenzione alla consistenza. Se vi accorgete di cristalli di ghiaccio, significa che non è stato lavorato come si deve. Allo stesso modo, non deve essere troppo cremoso oppure con troppa panna.

Infine, una buona pulizia del locale e informazioni dettagliate sul prodotto da parte del personale sono un ottimo segno di qualità.

Le migliori gelaterie in Italia: la classifica di Gambero Rosso 2023 regione per regione

La regione d’Italia che ha guadagnato più premi è la Lombardia con 14 locali considerati di ottima qualità, tra cui La Pasqualina ad Almenno San Bartolomeo, Il Dolce Sogno,

Oasi American Bar. A Milano troviamo Artico, Crema, Ciacco, Lo Gnomo Gelato, Terra Gelato e Pavè – Gelati e Granite. A Moglia ottima la gelateria Chantilly, così come L’Albero dei Gelati di Monza, Sir Oliver di Novate Milanese, ma anche Pallini di Seregno e Verolatte di Vigevano.

Ecco le altre regioni

Piemonte : Canelin ad Acqui Terme; Marco Serra Gelatiere a Carignano; nel capoluogo di Torino ci sono: Casa Marchetti, Mara dei Boschi, Gelati d’Antan, La Tosca, e Nivà; Soban a Valenza;

: Canelin ad Acqui Terme; Marco Serra Gelatiere a Carignano; nel capoluogo di Torino ci sono: Casa Marchetti, Mara dei Boschi, Gelati d’Antan, La Tosca, e Nivà; Soban a Valenza; Emilia Romagna: Cremeria Santo Stefano, Cremeria Scirocco e Stefino di Bologna; Bloom a Modena, Magritte – Gelati Al Cubo a Fidenza; Ciacco a Parma; Il Teatro Del Gelato a Sant’Agostino; Sanelli a Salsomaggiore Terme; Cremeria Capolinea di Reggio Emilia;

Cremeria Santo Stefano, Cremeria Scirocco e Stefino di Bologna; Bloom a Modena, Magritte – Gelati Al Cubo a Fidenza; Ciacco a Parma; Il Teatro Del Gelato a Sant’Agostino; Sanelli a Salsomaggiore Terme; Cremeria Capolinea di Reggio Emilia; Veneto : Golosi Di Natura a Gazzo; Chocolat a Mestre; Pasticceria Marisa a San Giorgio Delle Pertiche; Gelateria Naturale Scaldaferro a Dolo, Zeno Gelato E Cioccolato a Verona; Dassie – Vero Gelato Artigiano a Treviso;

: Golosi Di Natura a Gazzo; Chocolat a Mestre; Pasticceria Marisa a San Giorgio Delle Pertiche; Gelateria Naturale Scaldaferro a Dolo, Zeno Gelato E Cioccolato a Verona; Dassie – Vero Gelato Artigiano a Treviso; Toscana: Gelateria Della Passera a Firenze; De’ Coltelli a Pisa; Gelateria Dondoli a San Gimignano; Chiccheria a Grosseto.

A seguire, troviamo: Cremeria Spinola a Chiavari; Profumo a Genova (Liguria), Timballo di Udine (Friuli Venezia Giulia), Paolo Brunelli di Sinigallia (Marche). E ancora a Roma possiamo fermarci con sicurezza a La Gourmandise, Fatamorgana, Torcè, Otaleg! e Stefano Ferrara Gelato Lab; poi Gretel Factory a Formia, Greed Avidi Di Gelato a Frascati (Lazio).

Infine:

Abruzzo : Il Paradiso Del Gelato de L’aquila; Basilicata : Emilio a Maratea; Officine Del Gusto a Pignola; Campania : Cremeria Gabriele a Vico Equense e Di Matteo a Torchiara; Puglia : solamente una ed è G&Co a Tricase.



Per concludere, le due isole: premiate Sikè Gelato a Milazzo e Cappadonia Gelati a Palermo in

Sicilia; I Fenu Gelateria E Pasticceria a Cagliari; Dolci Sfizi a Macomer in Sardegna.