Evitare le relazioni tossiche in pochi passi per non seguire l’esempio di Johnny Depp e Amber Heard

Evitare le relazioni tossiche per non seguire l’esempio di Johnny Depp e Amber Heard-foto da Instagram

È finita con la rinuncia all’appello da parte dell’attrice che ha perso il processo. La diatriba si è chiusa con il pagamento di 1 milione cui Amber Heard è stata costretta a favore all’ex coniuge Johnny Depp. Un esempio da evitare se vogliamo vivere una storia romantica, un esempio utile che può insegnarci molto se ci troviamo intrappolati in una storia sentimentale sbagliata.

Se ci sentiamo minacciati e il nostro benessere psico-fisico è in discussione a causa della nostra storia d’amore potremmo trovarci dentro una relazione tossica. Si parla di relazione tossica quando non ci sentiamo supportati, quando sentiamo che la nostra metà non ci capisce, ci umilia o ci attacca continuamente. Le relazioni tossiche possono esistere sul posto di lavoro, nelle amicizie e nelle parentele. Sono sempre pericolose ma quando si tratta di rapporti sentimentali amorosi, il dolore che potremmo ricavarne potrebbe essere ancora maggiore.

Non è detto che il rapporto sia stato così fin dall’inizio. La relazione diventa tossica quando ci accorgiamo di giustificare ogni rinuncia per via dell’amore. Ben presto diminuisce la nostra autostima, aumenta la paura di rimanere soli o di essere abbandonati oppure di essere giudicati. Questi fattori ci portano a elaborare scusanti e a continuare a vivere dentro la relazione nonostante la sofferenza.

Al centro dell’attenzione

Evitare le relazioni tossiche in pochi passi non è facile ma è possibile. Seguendo le vicende che hanno riguardato Johnny Depp e Amber Heard possiamo trarre importanti insegnamenti. Si tratta di una delle storie che hanno ottenuto maggiore visibilità e copertura mediatica, occupando per mesi le prime pagine di moltissimi giornali in tutto il Mondo. Accuse, bugie, passi indietro e passi falsi si sono avvicendati come in un vero e proprio film. E infatti il processo è diventato un documentario e presto dalla storia verrà tratta una serie tv.

Cosa dobbiamo fare per uscire da una relazione tossica? È necessario inizialmente accettare la realtà. Come per ogni problema, il primo passo per arrivare a una soluzione anche in questo caso è dichiarare di vivere una situazione difficile. Si prende atto del fallimento, si affrontano le emozioni e le contraddizioni che sentiamo dentro di noi e ci si muove verso una direzione che sia decisiva.

Evitare le relazioni tossiche in pochi passi con l’aiuto di amici e familiari

Il cammino sarà lungo quindi cerchiamo di non sprecare le energie e di raccogliere le poche che ci sono rimaste. Non muoviamoci se non siamo motivati a portare a termine il processo di separazione. Questa fase viene spesso sottovalutata ma potrebbe essere decisiva. Facciamo ordine dentro di noi e creiamo un piano d’azione. Organizzare una rottura non è facile, i rischi sono tanti. Primi fra tutti la possibilità che la storia sfoci in violenza o stalking. Usiamo tutte le precauzioni del caso e muoviamoci con molta attenzione.

Tagliamo i ponti e cerchiamo di non avere contatti con la persona che dobbiamo lasciare. Se non ci sono motivi più che validi non facciamoci convincere. La lontananza potrebbe aiutarci a stabilizzare la situazione. Dopo aver rotto con decisione cerchiamo di metabolizzare quanto successo. Amici, familiari e un terapeuta potrebbero essere fondamentali durante il processo di guarigione.