Perché adesso molti italiani fanno man bassa di questi prodotti al supermercato

Gli italiani alle prese con l’inflazione e sempre più poveri, si stanno rivolgendo con maggiore frequenza ai prodotti private label. L’acquisto di questi beni porta a un forte risparmio senza compromettere la qualità.

Molte persone oggi cercano di risparmiare denaro su ogni acquisto che fanno, specialmente quando si tratta di generi alimentari. Uno dei modi più semplici per risparmiare sui costi dei del carrello è l’acquisto di beni private label. I private label sono prodotti da una azienda ma venduti col marchio di un’altra società.

Ecco perché adesso molti italiani acquistano questi prodotti.

Perché questi beni hanno un successo crescente non solo in Italia

Quindi, perché acquistare prodotti private label? Perché possono essere molto convenienti, poiché costano meno rispetto ai prodotti di marca. Se si sta cercando di risparmiare denaro, l’acquisto di prodotti private label può essere un’ottima opzione, senza rinunciare alla qualità.

Infatti i rivenditori che vendono prodotti private label si preoccupano di fornire prodotti di alta qualità a prezzi accessibili per acquisire la fedeltà del cliente. Questo significa che l’acquisto di prodotti private label può spesso offrire un ottimo rapporto qualità prezzo, senza compromettere la bontà del bene.

Perché adesso molti italiani riempiono il carrello con questi prodotti

Un esempio sono i beni MDD, ovvero a marchio del distributore, che vengono venduti nella grande distribuzione con il marchio del rivenditore. Come i prodotti a marchio Coop o quelli a marchio Smart dell’Esselunga. L’acquisto di questi beni porta un notevole risparmio, ma quanto?

Secondo una ricerca di European House – Ambrosetti, nel 2022 le famiglie che hanno adottato questa strategia hanno risparmiato mediamente 77 euro al mese. Lo studio ha calcolato che per ogni prodotto private label si risparmiano mediamente 14 euro ogni 100 euro, rispetto alla marca tradizionale. Alcuni prodotti non di marca, ma della stessa qualità di quelli con il brand, costano anche il 40% in meno.

Non solo vantaggi dai prodotti non di marca

La marca si paga e l’acquisto di prodotti private label può essere una scelta vantaggiosa per risparmiare denaro sui prodotti alimentari e per la casa. Tuttavia occorre fare i conti con i limiti di scelta e della disponibilità. I prodotti private label sono prodotti esclusivamente per un determinato rivenditore e le opzioni di scelta potrebbero essere limitate. In altre parole, il rivenditore potrebbe offrire solo un certo numero di beni e di varietà, limitando il risparmio a un piccolo numero di prodotti.

Per risparmiare facendo la spesa ci sono molti altri modi altrettanto efficaci. In alcuni casi si può anche risparmiare fino a 3.000 euro all’anno. Inoltre alcuni trucchi possono essere veramente efficaci per aiutarci a riempire il carrello gravando meno sul

portafoglio.