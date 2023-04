La migliore frutta e verdura da mangiare a maggio. 3 motivi imperdibili per risparmiare sulla spesa

Il mese di maggio ci porta nel pieno della primavera e il carrello del supermercato si può riempire di frutta e verdura. Ma vediamo quali scegliere per avere un risparmio sulla spesa. Seguiamo tre motivi imperdibili.

I supermercati accolgono i clienti con il reparto di frutta e verdura. Si entra col carrello e tutti i prodotti agricoli sono in bella mostra davanti a noi. Viene così la voglia di riempire il carrello della spesa, ma attenzione a scegliere solo i migliori del momento.

Pesticidi, come lavare frutta e verdure

Non basta però comprare e un’attenzione particolare va messa nel lavare frutta e verdura. Quando si torna a casa la prima cosa da fare è eliminare dall’esterno di questi vegetali tutte le sostanze pericolose per la salute e che vi “giacciono” sopra.

Oramai si sa che l’ambiente non è più “vergine” come tempo fa. Molte sostanze nocive alla salute sono presenti sui terreni agricoli. Lo sono persino nell’acqua del rubinetto. Queste cadono sia a causa delle piogge che raccolgono dall’aria tutte le sostanze volatili. Ma anche a causa di pesticidi e anticrittogamici utilizzate sulle colture per proteggerle dall’attacco di malattie e insetti voraci.

Per difenderci e liberarci di queste sostanze pericolose bisogna procedere ad un accurato lavaggio della frutta e della verdura. Prendiamo ad esempio le mele. Oramai è quasi sconsigliato (secondo alcuni) mangiare una mela con la buccia, a meno che non sia di origine biologica. Altrimenti sarebbe meglio eliminare la buccia e mangiare solamente la polpa. Fermo restando che anche nella polpa sono stati trovati pesticidi utilizzati durante la coltivazione.

Per stare tranquilli lasciamo frutta e verdure in acqua e bicarbonato per una ventina di minuti e poi sciacquiamo bene. Sembra che il bicarbonato aiuti a eliminare parte delle sostanze nocive.

La migliore frutta e verdura da mangiare a maggio. I 3 motivi

A questo punto non ci resta che scegliere i prodotti giusti. La prima cernita va fatta scegliendo quelli di stagione, perché al supermercato si trovano anche i prodotti coltivati in serra e fuori stagione. Ci sono tre motivi importanti per scegliere i prodotti di stagione, che la natura ci dona proprio nel periodo in cui si vive.

Il primo motivo è proprio quello già esposto sopra, cioè che questi prodotti seguono il corso della natura. Non è un fatto banale perché la natura ha i suoi ritmi e l’uomo trova nei prodotti stagionali esattamente quelle sostanze di cui ha bisogno per quel periodo particolare. Sarebbe inutile che durante il periodo estivo mangiassimo quei prodotti che invece sono tipici dell’inverno. Questi prodotti si trovano sugli scaffali del supermercato perché vengono coltivati in terre lontane dove i climi sono diversi, oppure sono coltivati in modo forzato in serra.

Il secondo motivo è che sono prodotti che provengono in genere da coltivazioni locali e quasi a chilometro zero. Non sono sottoposti a lunghi viaggi che contribuiscono anche all’effetto serra e a peggiorare il clima, oltre a far lievitare i costi.

Il terzo motivo per scegliere la migliore frutta e verdura da mangiare a maggio è il risparmio. Infatti per produrle ci sono meno costi e anche si mantengono meglio. I prodotti di stagione sono perciò quelli più vantaggiosi da acquistare e ci fanno spendere di meno.

Spesa light con i prodotti giusti

Ma quali sono frutta e verdure del mese di maggio? In questo mese centrale della primavera possiamo trovare per la frutta le prime ciliegie, le fragole, i limoni e le nespole. Ma troveremo anche le ultime arance e kiwi.

Per quanto riguarda invece le verdure di maggio avremo gli ultimi agretti, asparagi e bietole, come anche le ultime cicorie, verze, fave e cavolfiori. Cominceranno invece i fagiolini, le lattughe e le zucchine. Troveremo anche i finocchi, i piselli e le scarole.

Seguendo questa piccola guida potremmo scegliere i giusti prodotti più adatti alla nostra salute e

a rendere la spesa più leggera.