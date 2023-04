L’impensabile oggetto di casa pericoloso per la nostra salute. Lo utilizziamo 2 volte al giorno e non è lo scopino del WC

Vivere in una casa pulita è necessario per la nostra salute. Tuttavia proprio nel bagno si trova un oggetto apparente mente innocuo, ma potenzialmente pericoloso per la nostra salute. Lo indicano gli studi e non si tratta dello scopino della vaso sanitario.

Sicuramente fra le varie stanze che sono presenti in casa quella del bagno riceve un’attenzione particolare. Se non altro per la presenza del vaso sanitario dove più facilmente si accumulano diversi batteri. È per questo che si cerca di tenerlo sempre ben pulito e disinfettato ogni giorno. Forse è poco noto ma anche lo spazzolino da denti richiede la nostra attenzione come vedremo.

Umidità nel WC covo di batteri

Da non trascurare anche il box doccia. Quando facciamo la doccia i vapori restano bloccati all’interno della sala da bagno. Questi poi si attaccano alle pareti e in particolare a quelle più vicine del box doccia. Questo accumulo di umidità, oltre a favorire la crescita di batteri, permette anche lo sviluppo delle muffe. Situazione che rende complicata l’igiene del bagno in generale.

Un aiuto potrebbe arrivare dall’utilizzo di qualche pianta che, oltre ad assorbire l’umidità del bagno, emana anche qualche soave profumo. Ce ne sono diverse, sia che si adattano ai bagni dotati di molta luce, sia per quelli che ne ricevono poca. Nel primo caso possiamo utilizzare la zamia, una pianticella a crescita lenta e che non richiede molte cure. Nel secondo caso invece il potos, proprio perché non ha bisogno di molta luce e l’unica accortezza è di mantenere il terriccio sempre umido.

L’impensabile oggetto di casa pericoloso per la nostra salute? Lo indica uno studio

A volte sono proprio gli oggetti ordinari che utilizziamo con fiducia che possono essere più problematici. In effetti lo spazzolino da denti è stato studiato da alcune ricerche, in particolare quella della Virginia University in USA e dell’Università di Manchester in Inghilterra.

Ebbene è stato scoperto che sono due i fattori che possono far diventare il nostro amato spazzolino un vero covo pericoloso di batteri. Il primo dipende dal modo con cui deponiamo lo spazzolino dopo aver lavato i denti. Se lo riponiamo in orizzontale, è molto più facile che si formino colonie di batteri. L’acqua infatti ha più difficoltà ad evaporare e ristagna in basso alle setole. Inoltre la temperatura dolce del bagno permette la formazione di batteri. Invece, il modo migliore per sistemare lo spazzolino è quello di metterlo in verticale. In questo modo l’acqua scorre velocemente dalle setole e non ristagna, impedendo così la formazione dei batteri.

Batteri pericolosi sul nostro spazzolino da denti

Tuttavia c’è un altro fattore da tenere in considerazione. Le ricerche infatti hanno trovato dei batteri che sono inesplicabili su uno spazzolino da denti. Sono stati identificati batteri e virus potenzialmente patogeni come lo Stafilococco aureo, Escherichia coli, Pseudomonas e virus dell’Herpes simplex. Ecco perché lo spazzolino è l’impensabile oggetto di casa pericoloso per la nostra salute.

Ebbene una pericolosa sorgente batterica è proprio l’odore che viene fuori dopo aver utilizzato il vaso sanitario, per fare i nostri bisogni. Infatti alcuni batteri trovati sullo spazzolino sono tipici dell’intestino. La spiegazione dipende dall’odore che si diffonde un po’ dappertutto nel bagno e che finisce anche sullo spazzolino. Quando spazzoliamo i denti tutti questi batteri entrano direttamente nel cavo orale e di lì poi finiscono nel nostro corpo. Ecco perchè è l’impensabile oggetto di casa pericoloso per la nostra salute.

Cosa fare per evitare la contaminazione batterica dello spazzolino

Per evitare tutto questo conviene riporre lo spazzolino in modo verticale, così che non si favorisce la proliferazione batterica. Che si eviti di incappucciarlo, poiché questa operazione favorisce la formazione di umidità e di batteri. Meglio tenerlo all’aria e lontano dagli altri spazzolini, in modo che i virus non passino da uno spazzolino all’altro.

È opportuno poi, quando si utilizza il WC per evacuare, di aprire la finestra e far scorrere subito l’acqua non appena fatto i nostri bisogni. Un altro scroscio dallo sciacquone lo si può far scorrere dopo aver utilizzato la carta igienica. In questo modo si limita l’odore che dal vaso sanitario si espande per tutto il bagno.

È importante anche prima di lavare i denti di trattare lo spazzolino con del collutorio igienizzante per qualche minuto. Questo si rivela efficace per ridurre la carica batterica e permettere un’igiene orale più sana. Potremmo lasciare lo spazzolino in bagno nel collutorio, ogni tanto, per tutta la notte.