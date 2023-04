In questa località di mare case in vendita per meno di 50.000 € vicino alla spiaggia e con tutti i confort

In questa località di mare case in vendita per meno di 50.000 €-proiezionidiborsa.it

Senti crescere la voglia di vacanza con il vento che ti scompiglia i capelli e il sole che ti accarezza la pelle? Un soggiorno sul mare è quello che ci vuole, ma pensa alla possibilità di prolungarlo senza costi aggiuntivi e alla libertà di farlo in una casa tutta tua. Quanto costa una casa sulla spiaggia? In alcune località è ancora possibile trovarla a prezzi contenuti. Infatti, in questa località di mare case in vendita per meno di 50.000 €. Vediamo di cosa si tratta.

Sogni una casa con vista mare? Nel nostro Paese abbiamo più di 7000 chilometri di coste e possiamo ancora trovare un appartamento in una località molto apprezzata senza spendere cifre esorbitanti. Tratti di mare meno battuti ma non per questo meno belli. Tanto più che prestigiose riviste internazionali ne parlano come dei luoghi migliori in Italia e nel Mondo in cui fare le vacanze. Cosa chiedere di più?

Una delle migliori mete turistiche italiane secondo il giudizio di Forbes

Spesso noi italiani sottovalutiamo la bellezza del nostro territorio. Poi arrivano i giudizi d’oltreoceano che ci lasciano a bocca aperta. Come mai non ce ne siamo accorti? Questa volta tocca alla Basilicata, una regione sicuramente da scoprire. La rivista statunitense Forbes la incorona come una delle cinque migliori mete turistiche dove fare vacanza in Italia. Questo prestigioso riconoscimento arriva pochi giorni dopo che Vogue aveva già inserito la regione tra le prime dodici destinazioni al Mondo da visitare nel 2023. Nel parlare della Basilicata Forbes riserva una particolare attenzione alla bellezza delle coste, quella lucana con acque turchesi e profonde e quella ionica con spiagge di sabbia chiara.

Sulla costa ionica

Sulla costa ionica c’è la bellissima Metaponto vicino ai resti dell’antica città fondata dai Greci nel VI secolo a.C., custoditi all’interno del Parco Archeologico. Storia e bellezze naturali si intrecciano in questa località di mare che è stata insignita della Bandiera Blu per la qualità delle acque. Si raggiunge facilmente in macchina ma anche in treno. È la meta preferita dalle famiglie, per la spiaggia ampia e spaziosa e per il litorale che digrada dolcemente. E per i prezzi contenuti. Secondo una recente indagine Istat, la Basilicata è la regione più economica d’Italia. I prezzi sono cresciuti meno che altrove. Si può fare colazione al bar spendendo solo 3 € e in alcuni ristoranti si può ancora cenare con 20 €.

In questa località di mare appartamenti a due passi da spiagge di sabbia dorata

Quanto costa una casa a Metaponto? Si può comprare anche a meno di 50.000 €. Facciamo qualche esempio. A 700 metri dalla spiaggia è in vendita a 48.000 € un bilocale già ammobiliato situato all’interno di un villaggio residence dotato di piscina, campi da gioco e numerosi altri servizi. L’appartamento dispone anche di aria condizionata e ampie verande. Sempre all’interno dello stesso complesso è in vendita un piccolo attico a 49.000 € con caratteristiche analoghe (*entrambi gli annunci sono riportati su Idealista.it). A cinque minuti dalla spiaggia è possibile trovare delle offerte ancora più convenienti, con prezzi che partono da 30.000 €. Come un appartamento di 80 mq già arredato, in vendita a 35.000 € oppure un trilocale molto luminoso a 45.000 € (*entrambi gli annunci degli immobili sono riportati su Immobiliare.it).

(*n.d.r. Proiezionidiborsa non conoscendo né i dettagli né la veridicità dell’informazione non ha alcun interesse in merito agli annunci immobiliari indicati. Le notizie riportate sono a titolo di infomazione gratuita, eventuali altre informazioni si possono trovare sui siti indicati.)