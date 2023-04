4 trucchi più uno inimmaginabile, per volare al prezzo più basso e risparmiare una barca di soldi

La pandemia di Covid 19 e l’inflazione hanno fatto aumentare i prezzi dei voli aerei. Tuttavia, esistono alcuni trucchi che ci permettono di risparmiare sui costi dei biglietti aerei. Uno in particolare è veramente diabolico

È importante considerare che non sempre sarà facile trovare un volo a prezzi molto convenienti. A volte, questa opportunità è possibile solo tramite offerte dell’ultimo minuto abbinate a pacchetti predefiniti, con destinazioni e date impostate.

Le promozioni delle compagnie aeree sono soggette a vincoli di data e orario. Ad esempio, sul sito di Ryanair al momento della stesura di questo articolo, è disponibile un’offerta per volare a Londra a soli 19,5 euro. Tuttavia questa promozione è legata ad una data precisa e all’aeroporto di Verona. Da Milano, ad esempio, non ci sono offerte per volare a Londra.

4 trucchi più uno inimmaginabile per volare quando vogliamo noi a prezzi ribassati

Se vogliamo volare quando desideriamo, dall’aeroporto preferito, senza dover dipendere dalle offerte speciali, alcuni accorgimenti possono aiutarci a ridurre il costo del biglietto. In primo luogo, viaggiando in Europa, consideriamo di optare per le compagnie aeree low cost. Anche se dovremo fare alcuni sacrifici, come limitare il numero di bagagli inclusi nel prezzo del biglietto, rinunciare al comfort e allo spazio per le gambe. Comunque potremo risparmiare molto denaro.

Programmare il viaggio fa risparmiare moltissimo.

Organizzare il viaggio con largo anticipo permette di risparmiare sui costi del biglietto. Le compagnie aeree tendono ad aumentare il prezzo man mano che i posti a sedere vengono occupati. Perciò, se conosciamo in anticipo la destinazione e il periodo in cui desideriamo viaggiare, è meglio prenotare il biglietto con largo anticipo per risparmiare.

Inoltre, se abbiamo date flessibili, possiamo scegliere il giorno della settimana in cui il costo del biglietto è più basso. Per individuare il giorno più conveniente basta consultare il sito della compagnia e verificare i costi dei biglietti per il periodo in cui intendiamo partire. Inoltre, potrebbe essere utile effettuare una ricerca solo per il viaggio di andata, anche se ovviamente dovremo acquistare il biglietto di ritorno. Questo stratagemma potrebbe essere utilizzato anche per acquistare il biglietto di ritorno.

Il trucco inimmaginabile per ottenere il volo al prezzo più basso possibile

Per trovare il volo più economico, è importante utilizzare i motori di ricerca specializzati. Tuttavia, non basta affidarsi solo alla prima piattaforma che si incontra, ma è meglio considerare anche altre opzioni. Infatti, ogni piattaforma ha una propria tariffa che può aumentare il prezzo del biglietto, e questi costi possono variare notevolmente da una piattaforma all’altra.

Inoltre, per cercare i biglietti aerei, è consigliabile utilizzare il browser in modalità di navigazione in incognito. Questo perché le pagine dei prezzi dei voli delle compagnie aeree possono intercettare i cookies mentre navighiamo. Se queste pagine notano che stiamo cercando ripetutamente alcuni voli in determinate date, tendono ad aumentare automaticamente i prezzi. Questo metodo è finalizzato a esercitare una pressione psicologica sul cliente e a 4 trucchi più uno spingerlo ad acquistare immediatamente il biglietto.

Questi 4 trucchi più uno, quello della navigazione in incognito, non garantiranno di viaggiare sempre a prezzi stracciati. Comunque permetteranno di risparmiare molti soldi sul prezzo del biglietto aereo e fare una vacanza low cost.