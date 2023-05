Vacanze mare Sardegna 2023 all inclusive o in Egitto a Marsa Alam? Alcuni supermercati ti fanno partire per 7 giorni da 489 €

Quando arrivano nella bussola delle lettere i volantini dei supermercati o discount spesso trascuriamo di guardare le ultime pagine. Solitamente qui troviamo delle offerte molto interessanti dedicate alle vacanze.

Quali sono le migliori mete per le prossime vacanze estive 2023? Sia Lidl, che MD, che Eurospin ci propongono ottime destinazioni a prezzi davvero interessanti. Vediamo alcune di seguito?

Vacanze mare Sardegna 2023 all inclusive: Orosei e la proposta Lidl

Chi volesse salpare alla volta delle paradisiache coste della Sardegna per le prossime vacanze estive 2023 potrebbe profittare di questa interessante proposta Lidl Viaggi. La meta scelta è Orosei e l’omonimo Golfo con le calette da sogno e il mare incontaminato e cristallino. Oltre che per le bellezze naturalistiche Orosei viene spesso scelta anche per la movida notturna e le tante opportunità di divertimento. Lidl propone un’offerta per un soggiorno di una settimana presso il Marina Resort Garden Club, struttura a 4 stelle. 7 notti in pensione completa ccompreso le bevande ai pasti e traghetto andata e ritorno con partenza da Civitavecchia, Livorno o Genova hanno un prezzo di 599 € a persona per il periodo 1-8 giugno.

Le proposte vacanza per la Sardegna di Eurospin

Eurospin viaggi propone, invece, un’interessante meta davvero economica. Aglientu è sito in Gallura sulla costa nord orientale della Sardegna. Qui troviamo il borgo di Vignola celebre per la torre omonima che si erge per 12 metri su una scogliera di granito, da cui si gode un panorama a 360° mozzafiato. Partendo il 4 giugno, ad esempio, potremmo profittare di un’offerta che comprende un soggiorno di 7 notti in pensione completa, bevande ai pasti e traghetto andata e ritorno da Civitavecchia o da Livorno. Il prezzo dell’offerta è di 489 € a persona e la struttura ricettiva è il Villaggio Borgo dei Pescatori a 3 stelle.

Vacanze Egitto Marsa Alam 2023

Se per le vacanze estive 2023 opteremo per l’estero potremmo valutare l’opportunità offerta MD Viaggi. Marsa Alam è una delle mete più richieste del Mar Rosso grazie anche alle splendide barriere coralline. L’offerta è all inclusive e comprende il volo andata e ritorno dai maggiori aeroporti italiani come Malpensa o Fiumicino più il soggiorno di 7 notti e l’assicurazione medica e sul bagaglio. Se volessimo preparare la valigia ed imbarcarci il 4 giugno potremmo pagare solo 918 € a persona. L’alloggio sarà predisposto presso l’Aurora Bay Resort, struttura a 4 stelle con trattamento di pensione completa, bevande incluse e servizio spiaggia con ombrelloni e lettini.

Come prenotare le vacanze mare 2023

Le proposte viaggi dei supermercati e discount comprendono un ampio ventaglio di possibilità dalle vacanze al mare, ai tour nelle città italiane ed europee sino ai soggiorni in montagna. Recandosi sui siti dedicati si possono selezionare dei periodi di interesse, la località e tramite il motore di ricerca interno visionare la selezione proposta. Basterà scegliere quindi il punto di partenza in caso di traghetti o voli e il numero di viaggiatori. Premendo invio avremo un preventivo istantaneo per la destinazione prescelta.

Potremo quindi prenotare le vacanze mare Sardegna 2023 all inclusive o in Egitto a Marsa Alam in pochi click.