Finalmente con l’arrivo dell’estate, ecco comparire sulle nostre tavole anche la frutta più dolce e gustosa dell’anno. Dopo le fragole, di cui abbiamo fatto indigestione, ecco albicocche, ciliegie, pesche, meloni, angurie, prugne e susine. Senza contare ormai gli eterni presenti come ananas, mango e papaya. Quelli arrivano da ogni parte del mondo 365 giorni all’anno. Perché allora non sfruttare la frutta fresca che abbiamo in casa per delle bevande fresche, buone e rinfrescanti? Queste salutari bibite fai da te e senza costi aggiuntivi riempiranno la nostra estate di bontà e freschezza: le acque aromatizzate. La migliore bevanda dell’estate non è al supermercato ma nelle nostre case e quasi nessuno lo sa.

Attenzione alle bibite gassate

L’estate è anche il periodo di maggior consumo di bevande. Caldo e sole ci chiamano all’idratazione del nostro organismo, che espelle sudore a pieno regime. Attenzione, però che le varie gassate e zuccherate non fanno bene alla salute. Saranno anche piacevoli e fresche, ma sono anche piene di coloranti e sostanze non benefiche. Invece, La migliore bevanda dell’estate non è al supermercato ma nelle nostre case e quasi nessuno lo sa. E, senza spendere più di quello che abbiamo già in casa.

Assumere vitamine e nutrienti

Prepararsi una bella brocca d’acqua con del melone tagliato a fette, magari aggiungendo qualche spezia, è il modo veloce e salutare di assumere vitamine. Se facciamo fatica a fare mangiare la frutta ai nostri bambini, ecco la bibita perfetta. Possiamo scegliere tra acqua gassata e senza bollicine. Una cosa fondamentale però è lasciare la nostra bevanda in infusione in frigo per almeno un paio di orette. Qualcuno, addirittura le lascia tutta notte, per lasciare che l’acqua si riempia del profumo e del sapore della frutta.

Cerchiamo di lasciare la buccia

Nel limite del possibile, cerchiamo di non sbucciare la frutta delle nostre acque. Come sappiamo, infatti, molte delle fibre si nascondono qui. Dopo qualche ora di infusione a noi la scelta di filtrare o meno la bevanda. In qualsiasi caso, non perderemo nulla in freschezza e salute. È consigliabile consumare questa bevanda entro 48 ore dalla sua preparazione.

