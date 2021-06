Napoli è una città dal fascino unica e molti sono i turisti che ogni anno vi si recano per godere del panorama e del suo grande patrimonio artistico. C’è anche un motivo poco noto ma che potrebbe attirare come una calamita molte persone. Sarebbero così tutti in vacanza nella fantastica Napoli a cercare il miliardario tesoro nascosto e mai finora ritrovato.

Una città unica

Vale la pena di fare un salto a Napoli per due cose, la città e i suoi abitanti. La città è ricca di storia che parte lontano con la vecchia Partenope, da cui il nome partenopei, passa per i Greci e continua con i Romani. Seguono poi le invasioni di altri popoli come i Normanni, gli Spagnoli, i Francesi per giungere poi ai nostri giorni.

Napoli non si può spiegare e bisogna andarci di persona per incontrare una città del tutto diversa dalle altre. Il panorama è spettacolare e le chiese e i vari siti d’interesse artistico anche. Sulla strada che taglia in due la città, Spaccanapoli, non può mancare la visita al “Cristo velato”, o a sera fermarsi a consumare una vera pizza DOP, a denominazione d’origine partenopea.

Tutti in vacanza nella fantastica Napoli a cercare il miliardario tesoro nascosto e mai finora ritrovato

È proprio nel 1500 che si produce qualcosa di strano. Gli spagnoli regnavano nella città e fuori delle sue mura era accampato l’esercito francese guidato dal conte Lautrec. Questi per non distruggere la città a colpi di cannone, decise di distruggere l’acquedotto che la riforniva.

L’idea però si rivelò un boomerang, perché le acque invasero la zona degli accampamenti francesi provocando malattie. Lo stesso conte morì e il corpo fu gettato nella Grotta degli Sportiglioni cioè dei pipistrelli. Il canonico Celano racconta che i francesi furono gettati insieme ai loro tesori razziati in precedenza in questa grotta, sita al nord di Napoli. Ma da allora i tesori francesi non furono mai più ritrovati.

Napoli è ricca di inestimabili tesori e se andandoci in vacanza si portasse con sé anche una piccola vanga, non sarebbe del tutto sbagliato.

