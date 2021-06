Le azioni ERG non riescono a decollare ma gli obiettivi rialzisti sono molto ambiziosi: i livelli da monitorare

Le azioni ERG non riescono a decollare ma gli obiettivi rialzisti sono molto ambiziosi. Cosa fare in casi come questo?

Sicuramente un ruolo importante è rappresentato dai livelli chiave con i quali monitorare l’evoluzione dei prezzi per non rimanere incastrati in posizioni perdenti.

D’altra parte che il titolo potesse essere vicino a una pausa di riflessione nel suo percorso rialzista era già stato scritto in un precedente report.

Che questo titolo azionario, fortemente coinvolto nella produzione di energia dalle fonti rinnovabili, potesse continuare al rialzo era già stato evidenziato in precedenti report. La corsa dell’ultimo anno, però, con un rialzo del 70% circa a fronte di un settore di riferimento e un mercato italiano che hanno guadagnato il 40% e il 37%, rispettivamente, potrebbe essere in procinto di prendersi una pausa di riflessione.

Dal punto di vista della valutazione qualunque sia l’indicatore utilizzato il titolo risulta essere sopravvalutato. Andiamo, quindi, a vedere la situazione dal punto di vista grafico.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è ERG con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del7%.

Le azioni ERG non riescono a decollare ma gli obiettivi rialzisti sono molto ambiziosi: Le indicazioni dell’analisi grafica

ERG (MILERG) ha chiuso la seduta del 31 maggio a quota 24,90 euro, in ribasso dello 0,56% rispetto alla seduta precedente.

Se nel lungo periodo le quotazioni sono dirette verso un potenziale rialzo del 50%, per capire cosa potrebbe accadere su una scala di tempo più piccola concentriamoci sul time frame settimanale.

Come si vede dal grafico le quotazioni sono bloccate da settimane dalla forte resistenza in are 25,14 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino in area 30,9 euro (III obiettivo di prezzo). Solo una chiusura settimanale inferiore a 23,4 euro, invece, farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile