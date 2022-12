La migliore attività fisica per abbassare la pressione: secondo gli esperti il modo è solo questo

Cosa causa la pressione alta o ipertensione? Come curarla senza farmaci? Vedremo nel dettaglio queste risposte. Inoltre, ecco perché l’ipertensione è una malattia legata allo scarso movimento.

Si parla di ipertensione quando c’è una presenza costante di valori più alti del normale della pressione sanguigna a riposo. Ci si riferisce a questa condizione soprattutto con l’espressione “pressione alta”.

Se si mantiene nel tempo un valore troppo alto le conseguenze per la salute possono essere molto gravi. Per questo se una persona ne soffre deve essere necessariamente seguita da uno specialista. Quest’ultimo deciderà la terapia più opportuna. Ma la pressione è strettamente collegata al movimento.

Vedremo, quindi, qual è la migliore attività fisica per abbassare la pressione. È vero che quando si fa movimento la pressione sale, ma se il movimento è costante, ovvero si fa attività fisica in modo continuativo, la pressione si abbasserà.

Ecco qui di seguito nel dettaglio quali sono i valori considerati nella norma, come capire se si soffre di ipertensione e che cosa fare. Le informazioni arrivano dagli esperti, tuttavia, sono informazioni generali. Sempre meglio consultare un professionista.

Le migliori attività fisiche per abbassare la pressione: ecco cosa fare

I valori normali della pressione sanguigna sono i seguenti: 85/130 mmHg. Naturalmente, può variare a seconda dell’età, delle patologie presenti e altri fattori. Se il valore è costantemente al di sopra allora si parla di ipertensione.

Da dove deriva e che cosa provoca? Spesso è una condizione che deriva dall’obesità, da un’alimentazione in cui c’è un’elevata quantità di sodio, dal fumo e dall’alcol, dalla genetica. Può derivare anche dallo stress. Le conseguenze sono molto gravi: si parla di ictus, di infarto e problemi ai reni.

Ecco cosa fare per curare l’ipertensione senza farmaci con l’attività fisica:

occuparsi del proprio giardino o orto in modo regolare in tutte le stagioni dell’anno;

fare nuoto;

andare in bicicletta;

fare jogging;

sollevare pesi;

camminare velocemente.

Queste sono tutte attività che, se fatte bene e per un tempo prolungato, possono aiutare tantissimo. Non bisogna stupirsi dei lavori in giardino, così come le pulizie domestiche, sono lavoretti ottimi per bruciare calorie e rimanere in forma.

Allo stesso modo, non occorre diventare degli sportivi o spendere soldi in palestra se non si ha la possibilità. Basta davvero una camminata di 30 minuti ogni giorno, avendo cura di aumentare il passo oppure correre per qualche minuto in modo da allenare bene il cuore. Si può fare anche a casa con il tapis roulant.

Come capire se si soffre di ipertensione

Spesso avere la pressione alta non dà sintomi. È una condizione che rientra in quei cosiddetti “killer silenziosi” e per questo è molto pericolosa. Tuttavia, ci sono alcuni campanelli d’allarme importanti:

ronzii nelle orecchie;

sensazione di vertigine;

mal di testa al mattino;

disturbi alla vista;

sangue dal naso.

Se ci sono questi sintomi occorre rivolgersi subito al medico per fare tutti gli accertamenti e intervenire il prima possibile per risolvere la situazione.