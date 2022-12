Dopo un incerto andamento annuale, il titolo Inwit potrebbe regalarsi un interessante finale di anno a seguito di un ottimo incrocio rialzista. D’altra parte, il titolo ha ottimi fondamentali, ma nonostante ciò continua a stentare in Borsa. Cerchiamo di capire quali potrebbe essere le prospettive per le prossime sedute.

Inwit adotta un’interessante politica di welfare aziendale

In un periodo di grossa difficoltà economica per molte famiglie italiane molte aziende stanno offrendo importanti bonus ai propri dipendenti che si aggiungono già ai tanti bonus offerti dallo Stato. Da questo welfare aziendale non si astiene Inwit che con buoni acquisto nei supermercati e nei punti vendita convenzionati e con buoni carburante è vicina ai propri dipendenti. L’ammontare totale del bonus è pari a 1.000 euro. Per chi, invece è già in pensione ci sono 3 agevolazioni che rendono la vita più facile e la crisi economica meno dura.

La valutazione del titolo

Tra i titoli con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro, Inwit è uno di quelli che hanno un beta molto basso. Potrebbe, quindi, essere un ottimo candidato per stare sui mercati in periodo di forte volatilità. Inoltre il titolo presenta ottimi fondamentali.

Che Inwit sia un titolo molto interessante si evince anche da un altro aspetto. La probabilità che il titolo chiudo un anno al rialzo è dell’84% con un rendimento medio annuo del 18%. Se, poi, si passa a un investimento della durata di 2 anni, allora questa probabilità sale al 100% con un rendimento medio annuo di oltre il 20.%.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di oltre il 20%.

Ottimo incrocio rialzista che potrebbe regalare uno scoppiettante finale di anno

Le azioni Inwit (MIL:INW) hanno chiuso la seduta del 13 dicembre in rialzo dello 0,90% rispetto alla seduta precedente a quota 9,672 euro.

Da circa metà novembre il titolo si è mosso in una lunga fase laterale tanto che le medie sono state molto schiacciate senza dare alcuna indicazione sui possibili futuri movimenti.

Con la seduta del 13 dicembre, però, c’è stato un interessante break rialzista che, essendo stato accompagnato da un segnale dello SwingTrading Indicator, potrebbe essere l’inizio della svolta. In questo caso area 11 euro potrebbe essere un obiettivo molto probabile.