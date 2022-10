Le pulizie domestiche che aiuterebbero a bruciare più calorie

Numerosi studi hanno individuato tutte le azioni quotidiane che possono aiutare una persona a bruciare più calorie. Questo serve quando si sta affrontando una dieta dimagrante, ad esempio. A volte non c’è bisogno di iscriversi in palestra e preparare un allenamento. Non c’è nemmeno bisogno di praticare sport a livello agonistico.

Tante calorie si possono bruciare tranquillamente rimanendo a casa e facendo le pulizie domestiche. Questa è un’attività che moltissime persone odiano fare e per questo potrebbe essere utile un programma settimanale in modo da non fare nessuna fatica. Ma quali sono le pulizie domestiche che aiuterebbero a bruciare di più?

Studi e scienziati si sono concentrati sui lavori di casa per capire come potrebbero essere utili al metabolismo e all’organismo. Ci sono alcuni lavori casalinghi che possono fare la differenza per il proprio peso forma. Naturalmente questo non esclude l’importanza di consultare sempre un nutrizionista e magari anche un personal trainer.

Le pulizie domestiche che aiuterebbero a bruciare di più aiutandoci nella dieta

Chi si occupa di tenere pulita la casa sa perfettamente che ci vuole tempo e che non è così semplice. Alcuni lavoretti costano fatica fisica. Proprio per questo motivo fanno bruciare molte calorie e possono aiutare a rimanere in forma.

I lavori di casa che permettono di bruciare di più sono questi, secondo la scienza:

accatastare la legna o verniciare: queste due attività sono quelle che richiedono più sforzo fisico. Naturalmente possono dedicarsi a questi lavori chi abita in campagna. Tuttavia, un’ora di sistemazione della legna per scaldarsi in inverno fa bruciare circa 430 calorie, così come un’ora trascorsa a dare vernice su muri o ringhiere;

lavorare in giardino: per la precisione diserbare o piantare costa 400 calorie, mentre tagliare l’erba poco meno, circa 390. Ma anche pulire il cortile dalle foglie secche e cadute dagli alberi è utile: un’ora trascorsa in questo modo potrebbe permettere di bruciare 280 calorie;

cucinare: anche preparare pranzo e cena costa fatica ed energia. Con le ricette più impegnative come quelle che richiedono di lavorare la pasta fresca, si possono bruciare fino a 300 Kcal.

lavare il bagno: un’attività molto fastidiosa ma che potrebbe ricompensare dal momento che si possono bruciare fino a 260 calorie.

Questi sono i lavori domestici che richiedono più sforzo fisico, tuttavia, anche tutti gli altri fanno bene sia alla mente che al fisico. Spalare la neve potrebbe essere equivalente al lavoro in giardino, così come lavare pavimenti e vetri potrebbe equivalere a lavare il bagno.

Le pulizie domestiche portano incredibili benefici alla salute

Non bisogna mai farsi fermare dalla pigrizia, perché anche le pulizie domestiche sono molto utili per la salute. Infatti, la scienza ha confermato, attraverso vari studi e ricerche, che ci sono incredibili benefici sia nell’immediato che a lungo termine.

Le pulizie, dunque, possono portare a questi benefici:

aiutano a tenersi in forma. Proprio per tutto quello spiegato poco prima, ovvero che fanno bruciare molte calorie, a volte anche pasti completi;

combattono la depressione. Una persona si rende attiva e utile e questo è decisamente un toccasana per la mente;

abbassano notevolmente il rischio di Alzheimer. Studi inglesi hanno dimostrato che tenendo sempre impegnati il fisico e la mente il rischio di sviluppare la demenza si abbassa;

riducono lo stress. Studi americani hanno dimostrato una diminuzione significativa in persone che soffrivano di ansia e di stress se messi a fare qualche piccolo lavoro, anche solo lavare i piatti.

Anche la scienza, quindi, ha dimostrato ampiamente che fare le pulizie serve molto. Oltre a dare beneficio al fisico e al metabolismo, serve a livello mentale per essere più motivati, sentirsi utili, scaricare tensioni e aumentare la concentrazione.