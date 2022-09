Di concorsi pubblici, in questo periodo, c’è una scelta davvero molteplice. Infatti, sono tante le persone che stanno cercando un nuovo lavoro. E, per fortuna, i bandi che escono in continuazione possono essere una grande e importante risorsa. In questo caso, dobbiamo solo mantenerci informati e cercare di capire quale possa essere il ruolo più adatto a noi. Infatti, cercando tra le varie posizioni aperte, potremmo comprendere se c’è un tipo di mansione che si possa adattare a noi e alle nostre competenze.

Il bando aperto ai civili indetto dal Sindacato Autonomo di Polizia per Allievi Agenti

Come abbiamo appena sottolineato, quindi, ci sono diversi concorsi che possiamo consultare per trovare il ruolo di lavoro più adatto a noi. Per esempio, potremmo vedere se il bando indetto dal Comune di Napoli può essere ideale per le nostre competenze. O ancora, potremmo iniziare a prepararci per un concorso che uscirà a breve. Il Sindacato Autonomo di Polizia, infatti, a breve dovrebbe indire un bando per nuovi Allievi che verranno selezionati e che potranno partecipare da civili.

Ecco quanti saranno i candidati selezionati e i requisiti necessari per partecipare

Il bando dovrebbe prevedere ben 1.200 posti. E, questi, sarebbero assicurati da un contratto a tempo pieno e indeterminato. Come per ogni bando, ovviamente, ci saranno alcuni requisiti da rispettare per poter accedere alle prove. Intanto, basterà presentare un diploma. Inoltre, non si dovranno avere più di 25 anni. Dunque, tutti coloro che ne hanno già compiuti 26 non potranno inviare la candidatura.

1.200 contratti a tempo indeterminato solo con diploma in un importante ruolo

Per inviare la candidatura, bisognerà attendere l’uscita del bando, prevista per il mese di ottobre o, in extremis, per quello di novembre. Ma intanto sarà una buona idea quella di iniziare a prepararsi. Infatti, ci sarà una prova scritta di domande a risposta multipla. Le materie spazieranno dall’aritmetica, alla geografia, alla lingua italiana etc. Ogni candidato avrà a disposizione 60 minuti per poter completare il test. Successivamente, i civili dovranno sottoporsi alle prove fisiche. In questo caso, sembra ci sarà da superare il salto in alto, la corsa piana 1.000 metri e una serie di piegamenti sulle braccia. In seguito, poi, ci saranno le prove psico-fisiche e attitudinali. Verranno poi valutati i titoli che ogni candidato presenterà con la domanda. Dunque, ora sappiamo che sarebbero ben 1.200 contratti a tempo indeterminato solo con diploma per questo importante ruolo. Non resta che attendere l’uscita del bando ufficiale.

