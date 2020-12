Il dolce che conquisterà tutti al primo sguardo, la torta diplomatica

La torta diplomatica è un dolce molto gustoso per la pasta sfoglia friabile, la crema e il Pan di Spagna, che conquisterà tutti al primo sguardo anche per l’estetica. Si tratta per l’appunto di un dolce molto goloso, facile da preparare e soprattutto semplice da comporre.

Ingredienti per il Pan di Spagna

200 g di uova

150 g di zucchero

110 g di farina

50 g di fecola

1 bacca di vaniglia

un pizzico di sale

Ingredienti per la crema diplomatica

3 tuorli di uovo

6 cucchiai di zucchero

50 g di farina

250 g di latte

125 g di panna

Altri ingredienti

pasta sfoglia fresca

100 g di zucchero

zucchero a velo q.b.

un bicchierino di rum

Step 1. Iniziare a preparare il Pan di Spagna, mescolando le uova con lo zucchero riscaldando a bagnomaria il contenuto per pochi minuti sul fuoco a fiamma moderata. Successivamente montare il tutto con l’aggiunta di un pizzico di sale e la bacca di vaniglia con l’aiuto della planetaria. Aggiungere farina e fecola precedentemente unito pian piano con l’aiuto di una paletta in silicone evitando la formazione di grumi e facendo attenzione a non “smontare le uova”. Prendere la teglia imburrata e infarinata e versarvi l’impasto che dovrà cuocere per circa 25 minuti a 180°C.

Step 2. Prendere la pasta sfoglia e stenderla in una teglia ricoperta da carta da forno e pizzicarla con la forchetta o con uno stuzzicadenti e cospargere qualche granellino di zucchero di canna. Infornare a 160°C per circa 45 minuti e non appena sarà pronta, spolverizzare di zucchero a velo che servirà per rendere impermeabile a contatto con la crema. Successivamente dopo qualche minuto quando la sfoglia sarà quasi fredda, tagliare la dimensione desiderata che servirà per assemblare il dolce.

Step 3. Preparare la crema diplomatica iniziando con la preparazione della crema pasticciera alla vaniglia con l’aggiunta di qualche cucchiaio di panna, circa 125 g leggermente montata, non appena la crema sarà fredda.

Procedere con l’assemblaggio della torta diplomatica

Prendere il Pan di Spagna, tagliarlo a strati alti di circa 1 centimetro e togliere la parte esterna difficile da bagnare e antiestetica. Preparare la bagna in un pentolino sul fuoco moderato con 100 g di acqua e 100 g zucchero e un bicchierino di rum che andrà aggiunto quando la bagna sarà tiepida.

Prendere uno strato di pasta sfoglia e con la sac à poche fare uno strato di crema. Successivamente aggiungere uno strato di Pan di Spagna e ancora uno strato di crema ed infine un altro di pasta sfoglia. Lasciare che il dolce riposi in frigorifero e decorare con una spolverata di zucchero a velo.

Con la pasta sfoglia avanzata, si può preparare un dolce light e veloce.