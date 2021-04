La meravigliosa pianta facile da coltivare che farà risplendere d’oro il nostro terrazzo

Esiste una meravigliosa pianta facile da coltivare che farà risplendere d’oro il terrazzo o qualsiasi angolo in cui sarà posizionata. Si tratta di una pianta completamente ricoperta da fiori gialli che fioriscono a fine inverno con l’inizio della primavera.

I primi soli caldi che preannunciano l’avanzare della primavera, fanno sbocciare i fiori che ricoprono interamente la pianta creando una vera e propria scultura.

La pianta ricoperta di fiorellini di colore giallo, ricorda molto le ginestre per la stessa intensità del colore dell’infiorescenza. Chiamata scientificamente Forsythia Vahl o comunemente forsizia è una pianta molto originale per la sua infiorescenza a cascata ma nonostante questo, è poco conosciuta.

La pianta è citata nel famoso film Contagion, che ha segnato gli animi delle persone nella prima fase del coronavirus. Nel film uno degli attori principali, il blogger interpretato dal bellissimo Jude Law, confonde le idee delle persone spingendo un medicinale omeopatico a base di Forsythia contro il virus. La frode smascherata più avanti nel film, dimostra che il blogger non aveva avuto il virus e quindi non poteva averlo sconfitto con una cura omeopatica.

Come coltivare la pianta

Si tratta di una pianta molto resistente sia alle gelate invernali che al caldo torrido estivo, facile da coltivare senza particolari attenzioni.

La pianta dovrà essere esposta al sole diretto se si vuol godere della cascata di fiori durante la primavera ed inoltre per una maggiore infiorescenza bisogna evitare potature invernali. Ma bensì potare la pianta a fine fioritura per rinforzarla eliminando le zone legnose e senza gemme. I fiori iniziano a sbocciare con l’inizio della primavera anticipando addirittura il fogliame.

Il terreno dove deve essere coltivata la pianta dovrà essere ben drenato per evitare ristagni d’acqua e potrà essere utilizzato qualsiasi tipologia. L’irrigazione della pianta dovrà avvenire regolarmente e non abbondante per evitare ristagni d’acqua.