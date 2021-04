Dopo alti e bassi intraday la giornata come da attese si conferma al rialzo e al momento non vediamo pericoli. Quindi, tranne sorprese nei prossimi giorni questo è il momento per puntare su altri rialzi dell’azionario.

Se la nostra view si rivelerà corretta ed “uscirà indenne” dal setup in scadenza il 16 aprile, alle porte ci potrebbe essere un ulteriore rialzo del 5/7% fino al 19 maggio.

Quando attendere invece dei pericoli?

Se qualcosa non cambierà, un momento dove potrebbe iniziare un ribasso duraturo sarà dalla prima settimana di agosto in poi.

Procediamo per gradi.

Alle 20:05 del 14 aprile abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.205

Eurostoxx Future

3.920

Ftse Mib Future

24.270

S&P 500 Index

4.133.

Divergenza in corso fra frattale annuale al ribasso e tendenza dei grafici al rialzo

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 9 aprile

Ora la nostra attenzione è posta su quello che accadrà nella scadenza del giorno di setup del 16 aprile e da come “si uscirà da esso”. Il prossimo cluster scadrà il 19 maggio.

Si salirà dal 16 aprile al 19 maggio? Al momento questa è la nostra ipotesi prevalente ma di volta in volta avremo conferme o smentite in merito.

Tranne sorprese nei prossimi giorni questo è il momento per puntare su altri rialzi dell’azionario

Di seguito la mappa operativa e i livelli da monitorare per la giornata di giovedì:

Dax Future

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 15 aprile inferiore a 15.170.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 14 aprile superiore a 3.933.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 15 aprile inferiore a 24.090.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 15 aprile inferiore a 4.095.

Quale operazione mantenere in ottica multidays? Ecco la strategia operativa

Flat multidays su Eurostoxx Future mentre continuare a stare Long multidays su tutti gli altri.