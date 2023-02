La marmellata light puoi farla in casa senza schifezze e conservanti ma soprattutto senza zucchero

È questo il momento giusto per fare questa ricetta facile e buonissima. Se non vuoi mangiare troppo zucchero ma non sai rinunciare a qualcosa di dolce durante la giornata, eccoti accontentato.

Non ti serve carta e penna, perché per fare questa marmellata deliziosa ci vogliono solo due ingredienti. L’inverno è sicuramente il momento giusto per fare scorta di barattoli da gustare anche nei mesi più caldi.

La marmellata light puoi farla con soli 2 ingredienti e pochissime calorie

Lava e fai bollire i barattoli ed i tappi dei contenitori che destinerai a questa ricettina facile facile. Me ne sono innamorata, perché dona tutto il sapore della frutta e non lascia nessun senso di colpa.

Procurati 6 arance non trattate e 2 mele. Devi pelare le arance togliendo solo la parte arancione della buccia. Dalle mele devi rimuovere solo il torsolo, lasciando la buccia esterna. Ti starai chiedendo come mai bastano questi due ingredienti. La mela è un elemento fondamentale. Infatti contiene pectina, una sostanza che farà gelificare la marmellata rendendola densa al punto giusto. Inoltre questo frutto conferirà la dolcezza che avrebbe dovuto dare lo zucchero.

Un tocco di dolcezza in più

Se sei particolarmente amante dei sapori dolci o se i tuoi bambini amano una colazione più golosa, puoi aggiungere alla frutta 50 g di sciroppo d’acero. Si devono ridurre le mele a purea con il tritatutto. Si dovranno poi privare le arance della parte bianca perché potrebbe essere amara e le si dovrà tagliare a cubetti. Le bucce devono essere ridotte in strisce sottili.

Si metteranno quindi sul fuoco le arance, la purea di mele ed eventualmente il succo d’acero a fiamma moderata e si porteranno a bollore. Consiglio di aggiungere un bicchiere d’acqua per evitare che il composto si asciughi troppo in fretta. Meglio non eccedere con la quantità di acqua e rabboccarla eventualmente con qualche goccino durante la cottura. Una volta raggiunto il bollore bisogna far cuocere per circa un’ora coprendo con un coperchio.

Ricorda di mescolare ogni tanto per evitare che si attacchi al fondo della pentola.

Come capire quando è pronta la marmellata

Come hai visto la marmellata light puoi farla circa in un’ora. Sarà pronta quando la frutta sarà morbida e si sarà asciugato il liquido in eccesso. Questa composta è ottima anche aromatizzata con qualche goccia di rum o con dello zenzero grattugiato.

Quando la marmellata è ancora bollente dovrà essere versata nei barattoli sterilizzati. Chiudi i vasetti e mettili subito a testa in giù fino a che non saranno raffreddati. Questo sistema serve per mettere sottovuoto le marmellate e farle durare a lungo.

La si potrà consumare entro 6 mesi. Se apri il barattolo, conservalo in frigorifero e consumalo entro 7 giorni.