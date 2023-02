Risparmia tempo, soldi ed energia con questo geniale metodo di cottura per le verdure e non solo

Ecco la tecnica di cottura perfetta che permette di risparmiare tempo e spazio in cucina e abbatte i prezzi della bolletta.

Ci sono persone che amano alla follia stare per ore in cucina a preparare piatti golosi e stuzzicanti da portare in tavola per famiglia e amici. In effetti mettere le mani in pasta può essere estremamente rilassante, senza contare la soddisfazione quando ci troviamo di fronte al risultato finale perfettamente riuscito. Certo è però anche che di questi tempi i costi abbastanza elevati delle bollette potrebbero spingerci a limitare l’uso di forno e fornelli. Questo non significa tuttavia rinunciare a preparare qualcosa di buono, soprattutto se appunto cucinare è uno dei nostri hobby preferiti.

Siti e ricettari, del resto, presentano spesso e volentieri molte ricette da eseguire senza alcun tipo di cottura e peraltro non si tratta di piatti esclusivamente estivi. In alternativa, basta cambiare la tecnica di cottura. Nello specifico, risparmia tempo, soldi ed energia con questo geniale metodo che permette di cuocere e cucinare più cose in poco tempo.

La cottura a castello

Si tratta di una tecnica che ha caratteristiche simili a quelle della cottura a vapore, in quanto sfrutta appunto il vapore prodotto dall’acqua. In ogni caso, qualora non disponessimo di una vaporiera, non c’è alcun problema: possiamo procedere anche senza. Non dovremo fare altro, infatti, che riempire con un po’ di acqua una pentola ampia e dai bordi alti. Su questa base, si sistemeranno uno o più contenitori impermeabili: può trattarsi di appositi cestelli o anche di scolapasta in alluminio.

All’interno di tali contenitori andranno chiaramente inseriti gli alimenti che vogliamo cucinare. Nel caso in cui invece disponessimo di una vaporiera a cestello, non dovremo procedere per incastri, ma solo fare attenzione a come disporre i vari cibi. Nello specifico, quelli più duri e solidi vanno sistemati nella zona bassa e viceversa per quelli più teneri.

Risparmia tempo, soldi ed energia con questo geniale metodo per cuocere gli alimenti e questi consigli

Tramite la cottura a castello è dunque possibile preparare verdure, ma anche carne, pesce e persino dolci dalla consistenza leggera. Inoltre, qualora volessimo dare a questi alimenti un sapore più deciso, sarebbe sufficiente aromatizzare l’acqua con spezie o scorze di agrumi. Detto questo, è chiaro che la cottura a castello si presenta vantaggiosa sotto svariati punti di vista.

Innanzitutto, non essendo a contatto diretto con l’acqua, gli alimenti mantengono inalterato il loro apporto di sali minerali e vitamine e le loro caratteristiche organolettiche. Inoltre, sembra che questo tipo di cottura renda i cibi più digeribili. Per quanto riguarda l’aspetto economico, si risparmia sia in termini di spazio che di energia visto che si impiegano un solo fornello e poca acqua.

Altre dritte per risparmiare acqua in cucina

È consigliabile non lavare frutta e verdura sotto l’acqua corrente, ma metterli a bagno in una bacinella con del bicarbonato. Allo stesso modo, evitiamo di usare l’acqua corrente anche per scongelare i surgelati e per sciacquare i piatti prima di inserirli nella lavastoviglie.

Inoltre, è importante anche controllare le guarnizioni per individuare al più presto eventuali perdite che portano a costi elevati in bolletta. Senza contare che l’acqua di cottura di alcuni alimenti quali pasta, riso e patate può essere riutilizzata in tanti modi diversi, a seconda dello scopo.