Potresti avere un sacco di soldi e non saperlo grazie a questo libro celebre amatissimo in Italia

Si tratta di una delle serie di libri dal successo più clamoroso nella storia. La saga di Harry Potter in Italia e all’estero è, e rimarrà a lungo, un cult. Ma tra i desideri dei collezionisti, per varie ragioni, ci sono soprattutto alcuni capitoli ed edizioni. Vediamo quali.

Bastano pochi numeri per comprendere che il fenomeno della saga della scrittrice inglese J.K. Rowling non riguarda solo gli appassionati di letteratura, ma anche quelli di collezionismo. Pochi anni fa in Regno Unito un facoltoso appassionato fu disposto a spendere ben 37.000 dollari per una copia da collezione distribuita dalla casa editrice Abe Books.

Le prime edizioni possono essere inestimabili

Sebbene il mercato delle pubblicazioni in inglese veda delle edizioni più quotate e ricercate, il collezionismo è molto attivo anche in Italia. Circolano cifre forse non da capogiro, ma di discreto interesse. Pensiamo alla prima edizione (“Harry Potter e la Pietra Filosofale”). Pochi lo sanno, ma la primissima immagine di copertina rappresentava il celebre mago senza occhiali. Inoltre, il nome dell’autrice compariva per intero (e non con le abbreviazioni). Come riconoscere immediatamente le prime edizioni?

Durante i primi 3 anni (dal 1998 al 2001) la casa editrice italiana Salani aveva una copertina rigida colorata in finta tela. Chi avesse avuto la lungimiranza di acquistare queste edizioni potrebbe avere un piccolo tesoretto. Nel caso del primo episodio (con immagine priva di occhiali) il libro è stato valutato anche in 1800 €. Progressivamente si scende con gli episodi successivi: la “Camera dei Segreti” è valutata fino a 700 euro, mentre “Il prigioniero di Azkaban” fino a 350 euro.

Non perdiamo la speranza se non possediamo i primi capitoli della saga. Il mercato è molto attivo, e le prime edizioni (persino dell’ultimo episodio, uscito nel 2007) sono ricercate per cifre variabili dai 50 ai 300 euro. Non poco, tanto più se rientriamo tra quanti non hanno grandi problemi affettivi a rivendere l’edizione e considerato che all’epoca questi libri costavano pochi euro.

Potremmo invece trovare l’edizione speciale introdotta da Salani nel 2002 per celebrare i 140 anni di vita della casa editrice. Si trattava di 1500 copie stampate, rilegate in seta e conservate in un apposito cofanetto. Anche in questo potremmo ottenere varie centinaia di euro sul mercato dei collezionisti.

Potresti avere un sacco di soldi e non saperlo grazie alle edizioni ricercatissime di Harry Potter

Non dimentichiamo che oltre alla passione viscerale per uno dei personaggi più amati della letteratura contemporanea, potremmo semplicemente avere l’intenzione di compiere un piccolo investimento. Difficilmente il valore dei libri delle prime edizioni di Harry Potter potrà diminuire nel tempo. Se non altro perché ha rappresentato per molti un’epoca cara della propria vita.

Avviene lo stesso per tutti i grandi fenomeni del nostro tempo, nonostante pensiamo che il collezionismo riguardi solo gli oggetti del passato. Ad esempio alcuni modelli di smartphone possono valere una fortuna, così come alcuni vinili italiani che potremmo avere dimenticato in cantina o sotto il giradischi.