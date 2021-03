Le scaloppine al Marsala sono un piatto irresistibile che appartiene alla tradizione siciliana. Si tratta di semplici fettine di maiale arricchite da una succulenta e dolce salsa al Marsala.

Questa ricetta ha come ingrediente principale il vino Marsala, prodotto nell’omonima città in provincia di Trapani. È un vino dolce, liquoroso e dal sapore deciso che spesso viene utilizzato sia per preparazioni dolci che salte.

Ecco la ricetta delle squisite scaloppine al Marsala: un secondo piatto che stupirà tutti a tavola.

Ingredienti per quattro persone:

12 fettine di lonza di maiale magra;

250 ml di brodo vegetale fatto in casa;

una noce di burro;

120 gr di vino Marsala;

farina q.b.;

sale e pepe q.b.;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva.

Procedimento

Sistemare le scaloppine di maiale fra due fogli di carta forno e aiutarsi con un batticarne per schiacciarle e renderle meno spesse e più morbide. Quando sono abbastanza sottili, infarinarle con la farina. In una padella antiaderente versare un filo d’olio con una noce di burro e, una volta caldo, adagiarvi le fettine di maiale. A questo punto sfumare le scaloppine con il vino Marsala e lasciar andare per qualche minuto. Aggiungere sale e pepe a piacimento. Trascorso qualche minuto di cottura, aggiungere il brodo vegetale, sempre a fiamma alta, e continuare a cuocere. Questo passaggio con il brodo è di fondamentale importanza perché aiuterà a rendere le fettine molto più tenere. Nel frattempo muovere e girare la padella per dare più corpo alla salsina al Marsala. Una volta che il brodo si è ritirato ecco le squisite scaloppine al Marsala: un secondo piatto che stupirà tutti a tavola!

L’alternativa vegan alle scaloppine

Questa è una ricetta con cui andare sul sicuro. Con un contorno di cicoria ripassata in padella o un po’ di semplice puré, si otterrà uno strepitoso piatto. Ma cosa fare se abbiamo a cena una persona vegetariana o vegana? Nessun problema! Basterà comprare del seitan (reperibile in tutti i supermercati) e seguire la stessa ricetta (a parte il burro se l’ospite è vegano) delle fettine di lonza di maiale. Una ricetta da leccarsi i baffi, per palati sopraffini!