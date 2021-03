La colazione è un momento fondamentale della giornata. Essa deve garantire almeno il 20% delle calorie giornaliere, e possibilmente essere più sana possibile. Tè, caffè, latte, e spremute non possono mancare. Oggi vedremo un’alternativa non solo salutare, ma anche molto originale.

Ci bastano due soli ingredienti per preparare la buonissima variante del cappuccino che fa bene al corpo ed alla mente. Scopriamo quali sono.

Ingredienti per il tè matcha

Oggi racconteremo del matcha latte. Si tratta di una sorta di cappuccino in cui al latte viene abbinato non il caffè, ma il tè matcha. Esso è una varietà di tè verde estremamente salutare, che contiene molti antiossidanti, i quali proteggono il corpo dall’invecchiamento. Non solo, ma contiene anche un componente detto teanina, che rafforza la concentrazione ed il buonumore.

Il tè matcha viene venduto in polvere, e si può facilmente acquistare online, anche su Amazon.

Ora che sappiamo quali sono i due ingredienti, possiamo passare alla preparazione

Il “cappuccino” è servito

La prima cosa da fare è preparare il tè. Facciamo scaldare un po’ d’acqua a 70 gradi, dato che il matcha non richiede l’ebollizione. Poi aggiungiamo mezzo cucchiaino di tè, ed usiamo un frustino da cucina per mescolarlo. Se non abbiamo un frustino, usiamo pure un cucchiaino, ma mescoliamo facendo movimenti a “W”, e non circolari.

Ora, in maniera analoga al normale cappuccino, facciamo la schiuma di latte. Possiamo produrla con frustini elettrici oppure usare lo strumento apposito detto montalatte. Quest’ultimo è il metodo che di solito garantisce la schiuma migliore. Ricordiamo che il latte ideale per la schiuma è quello intero, ma anche il parzialmente scremato andrà bene.

Una volta preparati i due ingredienti, aggiungiamo il latte al tè ed avremo il nostro matcha latte. Per un effetto estetico più gradevole, possiamo aggiungere ancora una spolverata di matcha alla fine. La buonissima variante del cappuccino che fa bene al corpo ed alla mente è pronta.