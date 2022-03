La malattia diventa pubblica, la nuova tendenza delle celebrity porta in scena le difficoltà più anguste della vita

Esternare i propri problemi di salute pare essere la nuova tendenza delle star di successo. Nella storia moderna molte icone dello spettacolo sono svanite dal grande parterre nazionale e internazionale senza dare spiegazioni. In molti casi diagnosi e patologie sono state taciute salvo poi riservarle a qualche acuto giornalista a caccia di scoop oppure comunicarle nel post morte. Uno su tutti, il caso di Mina che canta e incide dischi ma non si fa vedere da anni. Pare sia fisicamente irriconoscibile. Scelta analoga quella della compianta Monica Vitti di cui, solo dopo la morte, si è vociferato di una malattia degenerativa probabilmente riconducibile al morbo di Alzheimer. Ma per molti non è così. La malattia fa parte integrante della notorietà cui (è brutto dirlo) contribuisce generando nel pubblico quel sentimento di immedesimazione. Ancora di condivisione di uno stato che rende più “umane” e terrene le celebrity.

L’afasia di Willis

L’ultima in ordine di tempo è toccata all’attore Bruce Willis. Quello di «Pulp Fiction», «Il Sesto senso» e «Il Predestinato», giusto per citare alcune delle sue più celebri interpretazioni. A dare la notizia della sua ritirata dalla scena del cinema è una delle figlie che ha reso noto il problema di salute del padre. L’attore infatti soffre di afasia, una malattia caratterizzata dalla perdita parziale o completa della capacità di esprimersi e di comprendere il linguaggio scritto e parlato. Papà di cinque figli, tre avuti con Demi Moore e due con Emma Heming, sull’attore cala il sipario del successo. E lo fa sapere al Mondo intero.

Prima di lui, la moglie di Will Smith, Jada Pinkett ha reso nota la sua battaglia contro l’alopecia che la costringe da tempo a radersi la testa. Il fattaccio è venuto alla ribalda dopo il pugno del marito contro il comico Chris Rock in quel di Hollywood per la notte degli Oscar. Il povero Chris avrebbe fatto una battutaccia sulla capigliatura di Jada. Da lì la reazione istintiva di Will Smith che ha fatto il giro del Mondo avendo la meglio sull’Oscar vinto come migliore attore.

I Ferragnez

Veniamo al caso Fedez. L’annuncio via social di una malattia grave. Poi il ricovero e l’intervento chirurgico. Ancora le probabili e imminenti dimissioni. In questo caso c’è addirittura un fotoromanzo ancorato sulla realtà delle varie tappe della malattia. Al rapper è stato asportato un raro tumore al pancreas e inizierà un periodo di lotta contro la malattia che pare essere molto lungo e doloroso. E la dimensione social tutta si stringe intorno a lui e alla sua famiglia.

Così la malattia diventa pubblica, la nuova tendenza delle celebrity porta in scena le difficoltà più anguste della vita e si rompe un tabù. Il Mondo dei fans cresce in numero e solidarietà per quel meccanismo di “normalità” e prossimità che innesca la rivelazione di aspetti dolorosi e difficili.

