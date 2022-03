Ieri l’annuncio del rapper ai suoi fans sintonizzati sui social. «Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, il che comporta un percorso importante che dovrò fare». Ancora, «se questo mio racconto riesce a dare conforto anche solo a una persona, che magari non ha la fortuna di essere circondata di affetti come me con la mia famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità, cosa che non si riesce a dare. In questi anni è come se avessi avuto una specie di album dei ricordi condiviso e solo ora mi rendo conto dell’importanza di aver strappato un sorriso a qualcuno che magari stava affrontando un momento difficile». Tuttavia Fedez non fa riferimento al tipo di malattia o problema di salute che lo affligge.

Nel 2019

Scovando in un’intervista del 2019 su Canale 9, il rapper dichiarò che gli era stata trovata una «demielinizzazione nella testa, sono a rischio sclerosi multipla». Nei messaggi successivi però tranquillizzò il suo pubblico. Non si esclude che il messaggio di ieri possa essere collegato a questa pertinenza emersa circa 3 anni fa. Tuttavia è bene ricordare che Fedez non vi ha fatto alcun cenno. Quindi tutto può essere.

Fedez in lacrime su Instagram annuncia la sua malattia, migliaia di followers sono con lui

Subito la rete ha reagito con migliaia di commenti di supporto e affetto. La moglie Chiara Ferragni pubblicamente gli ha manifestato tutta la sua vicinanza che sarà ancora più intensa e ha chiesto alla realtà social un sostegno speciale.

Chi è Fedez

All’anagrafe Federico Leonardo Lucia, è uno dei rapper più in voga in Italia. Classe 1989, è nato a Milano. La passione per la musica lo ha accompagnato sin da piccolo e lo ha portato a conquistare oltre 60 dischi di platino e a preparare 6 album. Il rapper è anche influencer seguitissimo. Vanta infatti un’utenza di circa 13milioni di persone. La ribalta popolare è giunta lo scorso anno con il Festival di Sanremo quando con Francesca Michelin ha cantato «Chiamami per nome». Il brano si è classificato al secondo posto. Da lì il successo ha avuto un’impennata consacrato anche dal vincente brano estivo «Mille». Colonna sonora della bella stagione 2021 intonata con Orietta Berti e Achille Lauro.

L'auspicio di tutti è che sia solo un periodo da dedicare alla cura per tornare più grintoso che mai.