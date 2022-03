Pochi sanno che i flaconi usati dei bagnoschiuma non vanno buttati ma riutilizzati in casa in queste maniere intelligenti 

Ci sono tanti oggetti che usiamo in casa e che buttiamo via una volta che ci sembra abbiano svolto il loro ruolo. Bottiglie, scatolette, contenitori e tanto altro finisce nella pattumiera non appena abbiamo usato il suo contenuto. Questo è un peccato, perchè non fa altro che contribuire al grosso problema dell’inquinamento. Inoltre, tutti questi oggetti potrebbero esserci utili in maniera diversa e vivere così una seconda vita.

Oggi ci concentriamo su un oggetto che tutti hanno in casa, ovvero il bagnoschiuma. Cosa fare del flacone una volta che abbiamo consumato quello che c’è dentro? Potremmo semplicemente buttarlo via oppure trovargli un nuovo scopo.

Pochi sanno che i flaconi usati dei bagnoschiuma possono avere degli utilizzi molto originali e intelligenti. Vediamo quindi come possiamo fare buon uso di questi flaconi usati.

Le idee di riciclo

Consigliamo di trasformare i flaconi in contenitori per altri oggetti. Possono ad esempio diventare dei portamatite oppure dei piccoli vasi. Se, ad esempio, vogliamo trasformarli in un portamatite, possiamo farlo in maniera molto creativa e magari coinvolgere anche i nostri figli.

Prendiamo il barattolo e laviamolo a fondo. Vogliamo rimuovere ogni residuo di bagnoschiuma prima di lavorarlo. Con un coltello o un taglierino, poi, rimuoviamo la parte alta del flacone. Ovviamente, questo step dev’essere eseguito da degli adulti, teniamo i bambini lontani per questa operazione.

Iniziamo, poi, con la nostra creazione: prendiamo dei colori acrilici e mischiamo a bicarbonato oppure a un po’ di sale. Ora dipingiamo la parte esterna del vaso con tutti i colori che vogliamo, facendoci aiutare dai bambini e stimolando la loro creatività.

Se invece non siamo persone particolarmente artistiche, possiamo anche fare qualcos’altro. Ad esempio, se il nostro flacone è di quelli simili al contenitore del dentifricio, con il tappo alla base, possiamo tagliare il tappo e richiuderlo su sé stesso, fissando le due estremità con un bottoncino a pressione. In questo modo otterremo un bel portamonete.

Se invece il nostro flacone è molto largo, si può utilizzare per coprire una piantina in un vaso, in modo da creare una sorta di piccola serra. In questo caso è bene che il flacone sia anche trasparente, perchè si sa che le piante hanno bisogno anche di luce per poter crescere.

