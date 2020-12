Per un dessert veloce ma sempre gustoso, ecco la macedonia natalizia con frutta di stagione per chiudere il pranzo in bellezza. In particolare, per una macedonia di Natale perfetta non sono necessari tanti frutti da lavare e tagliare a pezzetti. Ne bastano, infatti, due o tre per poi andare ad irrorare il tutto con un gustoso sciroppo.

Ecco la macedonia natalizia con frutta di stagione per chiudere il pranzo in bellezza

Per esempio, si può realizzare una macedonia natalizia con i cachi tagliati a dadini, con i kiwi e con l’ananas. Per poi aggiungere uno sciroppo che si può preparare con acqua, cannella, miele, chiodi di garofano e zenzero. In particolare, lo sciroppo deve essere prima mandato ad ebollizione per qualche minuto, e poi lo si può filtrare muniti di un colino.

I consigli per un dessert natalizio perfetto, dal taglio alla quantità

Per una macedonia natalizia perfetta, anche con frutti diversi da quelli sopra consigliati, è importante anche la forma e la quantità.

In genere la soluzione migliore è quella di utilizzare, per i vari frutti, sempre la stessa quantità e anche la stessa forma. Per esempio, tutta la frutta tagliata a fettine oppure a rondelle. Oppure tutta la frutta tagliata a tocchetti possibilmente sempre piccoli.

Inoltre, tra gli altri consigli utili per una macedonia perfetta sotto le feste e non solo, bisogna fare attenzione pure all’assenza nel dessert non solo dei semi. Ma anche di eventuali piccioli e noccioli. Così facendo la macedonia servita a tavola sarà agli occhi degli ospiti, non solo più curata, ma anche più invitante. Soprattutto se la frutta presente è priva di buccia.

Infine, ma non in ordine di importanza, è fondamentale realizzare la macedonia senza mai correre un rischio. Quello che la frutta poi tenda ad annerire. E quindi, per esempio, se nella macedonia sono presente pere o mele è sempre fondamentale, dopo averle sbucciate, immergerle in una soluzione di acqua e limone. Per poi realizzare il mix di frutta irrorato con lo sciroppo.