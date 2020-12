Stufi della pizza tradizionale? Voglia di qualcosa di sfizioso per la cena del sabato sera?

Una proposta interessante e di sicuro successo a tavola è la parigina, un rustico campano goloso e filante, che conquisterà tutti. Sebbene il nome di questa ricetta possa trarre in inganno, la parigina non ha nulla di francese è invece di origini napoletane.

Leggenda narra che sia stata inventata da un cuoco napoletano per soddisfare il palato della regina del regno delle due Sicilie ed in suo onore sia stata nominata “p’ ‘a riggina”, cioè “per la regina”. Il nome probabilmente nel tempo si sarà modificato trasformandosi in “Parigina”! E dopo questo breve excursus storico, mani in pasta!

Ingredienti per la parigina napoletana

a) 300 gr di farina;

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

b) 160 gr d’acqua tiepida;

c) 5 gr di olio;

d) 5 gr burro;

e) 5 gr di zucchero

f) ½ dado di lievito;

g) 1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare;

h) 100 gr di prosciutto cotto,

i) 5/6 cucchiai di passata di pomodoro;

l) qb. latte;

m) 150 gr parmigiano grattugiato;

n) 100 gr scamorza;

o) q.b. pepe.

Preparazione

Posizionare una spianatoia sul piano di lavoro. Il trucco perché non si muova durante la lavorazione dell’impasto, è porre un panno umido sotto l’asse, creerà attrito impedendole così di spostarsi.

Mettere la farina sulla spianatoia, formando una montagna. Farvi un buco centrale e versarvi l’olio, il burro e lo zucchero. Sciogliere il mezzo dado di lievito nell’acqua tiepida e versare il tutto poco alla volta nell’incavo della farina. Iniziare ad impastare amalgamando gli ingredienti e aggiungere il sale.

Continuare ad impastare finché non si sarà ottenuto un impasto elastico, liscio ed omogeneo. Lasciarlo lievitare per circa un paio d’ore o per lo meno fin quando il suo volume non sarà raddoppiato.

Quando l’impasto sarà pronto, mettere un altro pizzico di farina sulla spianatoia e stenderlo.

Preparare una teglia antiaderente da pizza, ungerla con un po’ d’olio quindi trasferire l’impasto steso ed adattarlo alla teglia. Stendervi il pomodoro con un cucchiaio, di modo che copra tutta la superficie.

Coprire prima con le fette di scamorza, poi con il prosciutto cotto ed infine con abbondante parmigiano, sale e pepe. A questo punto stendere un po’ la pasta sfoglia, in modo tale che vada a ricoprire interamente la pizza. Quindi bucherellarla affinché non si gonfi in cottura e spennellarla con il latte.

Accendere il forno e portarlo ad una temperatura di 200°, infine infornare la parigina per 30/40 minuti (dipende dalla potenza del forno). Dopo circa trenta minuti controllarne la cottura, sollevandola un po’ dalla teglia. Sarà pronta quando avrà raggiunto una giusta doratura sia sulla superficie che sul fondo.

E finalmente un rustico campano goloso e filante, la parigina, è pronto per allietare il sabato sera!