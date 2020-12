Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tra i dolci semplici e veloci rientra pure la ricetta facile della ricotta infornata al limone per un dessert dal sapore delizioso. In quanto il gusto della ricotta si sposa perfettamente con quello del limone per un dolce che, avendo una consistenza quasi cremosa, praticamente si scioglie in bocca.

Partendo da un chilogrammo di ricotta fresca di pecora a disposizione, occorrono 250 grammi di fecola di patate, cinque uova, 150 ml di panna fresca liquida. Nonché la scorza di un limone, il succo di due limoni e 200 grammi di zucchero a velo.

Ecco la ricetta facile della ricotta infornata al limone per un dessert dal sapore delizioso

Per la preparazione si parte dalle uova, che devono essere sempre a temperatura ambiente e, quindi, tolte dal frigo in largo anticipo. Mettendo da parte i tuorli, e montando, in una ciotola, gli albumi a neve. In un’altra ciotola capiente lavorare la ricotta con una forchetta fino ad ottenere un composto cremoso.

Ora si possono aggiungere pure i tuorli d’uovo e lo zucchero a velo con il composto che da cremoso diventerà spumoso. Amalgamando per bene fino a quando il composto non sarà uniforme.

A questo punto, amalgamando, si può aggiungere prima il succo, la scorza di limone e la panna liquida. E poi pure la fecola di patate, a poco a poco, dopo averla setacciata. L’ultimo step è quello relativo all’aggiunta, un pò alla volta, degli albumi montati a neve. Ma sempre con dei movimenti delicati, dal basso verso l’alto.

Nel frattempo, il forno statico è stato riscaldato a 170 gradi in modo da cuocere il composto ottenuto in uno stampo che è stato precedentemente imburrato.

Controllando sempre la cottura, basteranno all’incirca sessanta minuti per ottenere un dolce dal sapore delicato. Dopo aver estratto la torta di ricotta al limone dal forno, si raccomanda di dividerla in fette solo quando si sarà completamente raffreddata.