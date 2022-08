Venerdì 12 agosto, tra la notte di San Lorenzo e quella di Ferragosto, apparirà nel nostro cielo l’ottava Luna piena del 2022. Si tratta di un plenilunio estremamente importante non solo per le sorti dell’estate, ma anche di tutta la seconda parte dell’anno. Ciò era vero anche presso i nativi americani che la chiamavano “Luna dello Storione”, o del “Grano”. In questo periodo, infatti, lo storione era abbondante sia nei fiumi che nei mari, così come lo era il grano nei campi.

La Luna piena di agosto, anche quest’anno, sarà in Acquario, un segno che per sua natura è molto sensibile, emotivo e, per così dire, imprevedibile. Infatti, non ama molto sentirsi ingabbiato in preconcetti e pregiudizi e odia letteralmente perseguire strade già segnate.

Stazionando in questo segno, il plenilunio di agosto porterà un vero e proprio rinnovamento nelle vite di quasi tutti i segni dello zodiaco. Alcuni di questi, come Bilancia, Cancro e Scorpione trascorreranno un periodo altalenante ed a tratti insoddisfacente. Per altri, invece, questo evento astronomico porterà un’enorme fortuna. Nelle prossime righe scopriremo quali saranno, in questo senso, i migliori segni zodiacali di agosto secondo l’oroscopo.

La Luna piena di agosto risolleverà le sorti di questi 3 segni

Il segno zodiacale che avrà maggior successo nel corso del mese sarà il Toro. Per quest’ultimo si prospettano delle settimane davvero entusiasmanti, sulla scia di un’estate che verrà ricordata anche negli anni futuri. Dopo mesi piuttosto impegnativi, soprattutto sul fronte lavorativo, finalmente è arrivato il momento di rilassarsi e ritrovare un po’ di pace. Per quanto riguarda i sentimenti, invece, nel corso della prossima settimana ci saranno tantissime occasioni per trovare l’anima gemella. Occhi aperti, quindi, per i single e per chi sta vivendo una relazione poco soddisfacente.

Continua il periodo d’oro anche per l’Ariete che ha già iniziato il mese di agosto col botto e che, grazie a questo plenilunio, riceverà un’ulteriore dose di positività. Archiviato il lavoro, per qualche settimana, ci sarà la possibilità di trascorrere un po’ di tempo in famiglia e recuperare i rapporti con amici e parenti. Attenzione, invece, a non trascurare troppo il proprio partner perché questo periodo sarà decisivo per portare la relazione al livello successivo.

Voglia di cambiamento per questo segno di fuoco

Oltre a Toro ed Ariete, un altro segno particolarmente fortunato sarà il Leone, soprattutto nei sentimenti. Dalla prossima settimana, infatti, oltre alla Luna piena, si avrà dalla propria parte anche Venere, con l’ottimo transito dell’11 agosto. Questo periodo sarà fondamentale, inoltre, anche per ricaricare le pile e per pianificare nel migliore dei modi il rientro alla normalità di settembre. Sul lavoro, infatti, potrebbero ancora persistere i dubbi e le difficoltà riscontrate nei mesi precedenti e potrebbe essere arrivato, quindi, il momento di cambiare aria.

