Alzando gli occhi all’insù, è praticamente impossibile non rimanere affascinati di fronte alla bellezza della volta celeste. Ancor di più quando nel cielo appaiono delle congiunzioni planetarie o astrali. Dal punto di vista astronomico, si ha una congiunzione quando due o più corpi celesti (pianeti o stelle) condividono la stessa longitudine eclittica o ascensione retta.

Senza scendere troppo nei tecnicismi, ci basta soltanto sapere che le congiunzioni tra pianeti, in realtà, sono soltanto illusioni ottiche. Infatti essi sono molto lontani tra loro e la vicinanza è soltanto apparente.

A livello astrologico, invece, le congiunzioni astrali o planetarie hanno un grosso impatto sull’oroscopo. Le connessioni ed i transiti interplanetari, infatti, sono molto importanti perché sono in grado di favorire, oppure ostacolare, i vari segni dello zodiaco.

Una congiunzione planetaria alle porte

Il 1° agosto 2022, intorno alle 12:00 ore italiane, nella costellazione dell’Ariete ci sarà una delle congiunzioni più importanti dell’anno. Marte, infatti, si incontrerà con Urano, diventando così decisivo per quasi tutti i segni zodiacali, sia nella buona che nella cattiva sorte.

Questo transito, infatti, ci spronerà a cambiare rotta nella nostra vita e ad attuare tutti quei cambiamenti che ormai pianifichiamo da tempo. Anche se, in una prima analisi, questi potrebbero sembrare destabilizzanti, in realtà poi risulteranno utili e necessari. Nel prossimo paragrafo scopriremo quali saranno i 3 segni zodiacali che avranno più fortuna dopo questa congiunzione e, soprattutto, in quali aspetti miglioreranno.

Soldi e grandi successi personali per 3 segni zodiacali già dal 1° agosto

Per quanto riguarda l’aspetto finanziario ed economico, agosto partirà alla grande per i nati sotto il segno dei Gemelli. Per questi ultimi, infatti, il cielo sarà veramente benevolo, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Secondo l’oroscopo, i più fortunati saranno i commercianti ed i liberi professionisti che riusciranno ad incassare più della media. Sarà un periodo roseo anche per chi si è affacciato da poco nel mondo del lavoro. Infatti, anche i lavoratori part time ben presto potrebbero ricevere buone notizie ed essere assunti con dei contratti più favorevoli.

I primi giorni del mese saranno interessanti, a livello economico e lavorativo, anche per il segno della Vergine. Con la giusta comunicazione ed una buona dose di creatività, infatti, tutto procederà per il meglio. Fino alla fine di agosto, inoltre, ci sarà spazio anche per un netto recupero nei sentimenti, grazie al transito di Mercurio. Ben presto, quindi, i litigi ed i risentimenti dei mesi scorsi lasceranno il posto alla chiarezza ed alla comprensione. Quindi, arriveranno soldi e grandi successi personali per Gemelli e Vergine.

Restando nel campo dell’amore e del rapporto di coppia, agosto sarà un mese positivo anche per il Capricorno. Grazie all’intervento di Venere, infatti, le tensioni ed il nervosismo scompariranno e tutte le difficoltà verranno allontanate. Situazione diversa, invece, sul lavoro, dove ci sarà ancora da risolvere qualche screzio con i colleghi. Sotto il profilo economico, invece, arriveranno alcune spese inaspettate che faranno vacillare il conto in banca.

