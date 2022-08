Una delle catene più conosciute di elettronica di consumo e di elettrodomestici sta assumendo. In un periodo così particolare come quello che stiamo vivendo è una buona notizia. In tanti, purtroppo, si sono ritrovati senza un lavoro e senza sicurezza finanziaria. Un posto, anche se a tempo determinato, fa comodo a tutti per arrotondare e rimettersi in piedi. Ma c’è anche chi è alla prima esperienza lavorativa e vorrebbe avvicinarsi al mondo del lavoro. Giovani appena usciti dalle scuole superiori che ancora non sanno bene quale sia il loro posto. Insomma, questa potrebbe essere una buona opportunità per trovare la propria strada.

Unieuro cerca nuovo personale in tutto il Centro e Nord Italia

Le grandi catene di consumo sono sempre alla ricerca di nuovo personale per mansioni diverse. Anche le catene di fast food o supermercati pubblicano spesso offerte di lavoro interessanti. Sia per diplomati che per specialisti come macellai, parrucchieri o altri profili specifici. Oggi controlleremo quali sono le posizioni richieste da Unieuro, comprese quelle per tirocinanti. Se vogliamo intraprendere una carriera in questo campo, è molto utile cominciare come tirocinante. L’azienda offre un percorso di formazione nei vari reparti o anche in sede. Un esempio è l’annuncio per un tirocinio come aiuto commesso a Megliadino, in provincia di Padova. I requisiti per candidarsi sono pochi, cercano giovani appassionati del settore orientati al rapporto con i clienti. È previso un rimborso spese e il contratto di tirocinio avrà una durata da 3 a 6 mesi.

Altrimenti, sono aperte posizioni come addetti vendita a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza, ad esempio. Ma anche in provincia di Como, Bergamo, Gorizia, Modena o Reggio Emilia, per citarne qualcuna.

Posizioni aperte anche in Ufficio Risorse Umane

L’azienda cerca anche personale per le sedi, non solo nel reparto vendita o magazzino. Un esempio è l’annuncio come HR specialist nella sede di Forlì. In questo caso però è richiesta esperienza pregressa nel campo e Laurea Magistrale. In ogni caso, per consultare la lista completa delle posizioni aperte basterà collegarsi al sito ufficiale. Cliccare sull’annuncio che ci interessa e poi procedere alla compilazione del modulo. Basterà inserire i propri dati e allegare il CV e aspettare un’eventuale chiamata.

Ma non solo la catena Unieuro cerca nuovo personale, diverse sono le aziende che stanno assumendo. Basta dare un’occhiata alle sezioni lavora con noi dei negozi che ci interessano per consultare i nuovi profili richiesti. A seconda della posizione non è difficile trovare posto per chi ha solo il diploma e poca esperienza. Se stiamo cercando un lavoro, anche solo part time, è sempre bene dare un’occhiata.

Lettura consigliata

Nuove offerte di lavoro disponibili ogni giorno, ecco alcune molto allettanti part time e full time anche senza esperienza