La luna nera del 30 aprile porterà impensabili sconvolgimenti nella vita degli Ariete e di questi altri due segni zodiacali

Oggi ci sarà la luna nera. Con questa definizione si indica quella condizione particolare in cui un mese vede cadere la luna nuova per due volte. Ebbene in questo mese la prima delle due è spuntata il primo giorno del mese, dunque il 30 aprile vedremo il sorgere della seconda luna nuova chiamata appunto nera. Per gli amanti dello zodiaco questo evento, che si verifica ogni 29 mesi, porta dei veri e propri sconvolgimenti nella vita. In particolar modo saranno tre i segni zodiacali che più senteranno degli influssi di questo pianeta.

Dunque, la luna nera del 30 aprile porterà impensabili novità nella vita degli Ariete. I nati sotto questo segno vengono da un periodo particolarmente felice da un punto di vista materiale. Abbiamo infatti visto che il denaro non è stato un problema che ha preoccupato i nati a cavallo fra marzo ed aprile. La luna nuova segnerà la fine di un’era dei consumi e l’inizio di un’altra più introspettiva. È il momento quindi di guardarsi dentro e provare ad instaurare rapporti più autentici e sinceri con chi ci circonda, basati sul quanto si vale piuttosto che sul quanto si possiede. Questo non vuol dire rinunciare totalmente ai piaceri della vita, ma goderne in maniera più consapevole.

L’altro segno che si troverà travolto dagli influssi della luna nera sarà il Cancro. Per questo segno si prevedono grossi cambiamenti in arrivo sia nella sfera affettiva che lavorativa. È possibile che si metta il punto anche ad una storia d’amore di lunga data trascinata troppo a lungo per abitudine. I nati fra giugno e luglio si sentiranno travolti da questa ondata di novità e penseranno di non riuscire a farvi fronte. Bisognerà ritrovare un po’ di entusiasmo ed ottimismo per rimettersi in carreggiata.

Infine i Pesci. Questi vengono da un periodo molto faticoso che li ha portati a chiudersi in se stessi. Ebbene lo scossone che riceveranno coloro che hanno visto la luce fra febbraio e marzo farà finalmente spalancare le porte, in particolare quelle del cuore. Dunque, è il momento di lasciarsi andare e vivere tutte le esperienze intensamente.

Attenzione però perché tutti i segni zodiacali potrebbero risentire dei potentissimi influssi della luna nera.

