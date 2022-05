L’assetto dei pianteti di questi giorni influenza con decisione tutti i segni dello zodiaco. In particolar modo la luna piena nel segno del Leone amplifica le emozioni, soprattutto del segno che la ospita. I nati a cavallo fra luglio ed agosto hanno la fortuna di vivere in contatto strettissimo con le emozioni del cuore. Queste però spesso vanno in antitesi con i pensieri razionali. In questa congiuntura astrale lo scontro fra il proprio ego e le esigenze dell’altro diventa ancora più forte. Per fortuna la presenza di Giove, in questo momento alleato dei Pesci riuscirà a mettere pace ed a dare il giusto equilibrio alle cose. Chi ha un amico dei Pesci è fortunato perché potrà fare tesoro dei suoi consigli utili e lungimiranti.

Ma vediamo che influenza avrà la luna in Leone e Giove alleato dei Pesci su ogni segno zodiacale.

Ariete, Cancro e Scorpione

Gli Ariete in questo momento hanno talmente tanto scompiglio nella propria vita che non riescono a vedere cosa accade ad un palmo dal loro naso. Così come i Cancro che si sentono sopraffatti dalla fatica. I nati fra giugno e luglio hanno la sensazione che il terreno gli stia vacillando sotto i piedi e che tutte le proprie certezze siano venute a cadere. Gli Scorpioni ancora sulla via sbagliata riusciranno finalmente, con una “brusca manovra ad U” ad aprire gli occhi ed a rimettersi in carreggiata.

La luna in Leone e Giove alleato dei Pesci creeranno grande scompiglio ad alcuni ed uno solo segno avrà un impensabile colpo di fortuna

In questa confusione generale però c’è qualcuno che godrà di un colpo di fortuna tanto inaspettato quanto ben gradito. Ci sarà infatti un incontro casuale e romantico che aprirà le porte del cuore a chi ha visto la luce fra agosto e settembre. I Vergine infatti potrebbero essere sorpresi da un incontro con il grande amore che gli farà battere il cuore per lungo tempo. Chi invece è già felice in coppia potrebbe vedere risolto, con un piccolo e del tutto inaspettato colpo di fortuna, un problema di lavoro che da lungo tempo non trovava soluzione.

Un consiglio

Ricordiamo che la luna piena in Leone è il momento giusto per tutti per dare una spuntatina ai capelli e fare qualche giorno di dieta disintossicante. Andrebbe invece evitato di fare trattamenti aggressivi alla pelle. Dunque posticipiamo l’appuntamento con l’estetista per cerette o pulizie del viso.

Lettura consigliata

Quali sono i segni zodiacali che si disinnamorano più velocemente