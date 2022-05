Arriva l’estate e abbiamo sempre di più la necessità di curare la nostra beauty routine. Le prime gite al mare oppure le prime nuotate in piscina sono imminenti e spesso ci fanno ricordare una pratica estetica necessaria. Oltre alla cura della pelle e all’abbronzatura dobbiamo prestare attenzione a depilarci con frequenza. Si discute sempre molto dei metodi da utilizzare come la luce pulsata, l’epilazione a filo oppure l’inossidabile ceretta.

Vanno bene ceretta o luce pulsata ma ecco in quali giorni dovremmo depilarci per rallentare la ricrescita dei peli

La novità presentata al Cosmoprof 2022, la fiera internazionale della cosmesi, sono delle pastiglie colorate che una volta sciolte e spalmate, garantiscono uno strappo indolore. Certo, i metodi sono molti ma potremmo vanificare sforzi e dolore se scegliessimo i giorni sbagliati per depilarci. Le nonne, grazie al calendario lunare sapevano esattamente quando levare i peli di troppo. L’influsso del nostro satellite sulle maree è noto, poco dimostrabile quello sulla coltivazione o sulla crescita di peli e capelli. Che ci si creda o meno, questo metodo è da sempre tramandato da generazioni.

I giorni migliori

Iniziamo subito con il dire che il momento migliore in assoluto per evitare una ricrescita rapida sarebbe con la luna calante in Capricorno. La depilazione effettuata in questi giorni garantirebbe peli rasi che crescono più deboli e meno ispidi. Pessime giornate invece, quando la luna è crescente o qualora sia calante in leone o vergine. Vediamo nel dettaglio i giorni giusti per dedicarci a ceretta & c. nei prossimi mesi estivi:

oggi e domani avremo luna calante e quindi periodo buono per togliere i peletti di troppo;

il 27, il 30 ed il 31 maggio sono giornate adatte, ma ancor meglio il 28 e 29 maggio perché avremo la luna calante in Capricorno;

ottime le giornate del 15 e 16 giugno perché la luna calante sarà ospitata proprio dal Capricorno;

buono il periodo dal 17 al 28 giugno dato che comunque la luna sarà calante;

assolutamente da evitare le giornate dal 4 all’8 giugno 2022 perché ci sarà luna crescente per di più in Vergine e Leone;

i primi 13 giorni di luglio meglio non recarci dall’estetista o prendere in mano l’epilatore;

via libera a rasoi e cerette dal 14 al 27 luglio con luna calante;

dal 28 al 31 luglio non tocchiamo i nostri peli superflui perché avremo luna crescente in Leone e Vergine;

dopo il 12 e fino al 28 agosto potremo depilarci efficacemente;

fino al 10 settembre deponiamo strisce e ceretta. Dall’11 settembre fino al 20 ottime prospettive per depilarci.

Vanno bene ceretta o luce pulsata ma ecco perché anche la scelta del giorno in cui depilarci è importante.

