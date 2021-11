La zucca è il frutto tipico dell’autunno e con la sua versatilità si presta a un gran numero di ricette. Non per niente, abbiamo visto come trasformarla in una gustosa lasagna o in un indimenticabile risotto con gamberi. Se però siamo a corto di tempo, vogliamo aggiungere un antipasto, un contorno dell’ultimo minuto oppure vogliamo una cena leggera, questa è la ricetta che fa per noi. Ecco l’alternativa alla pizza, croccante, cremosa e dietetica per una cena subito pronta.

Ingredienti

250 g zucca;

300 g acqua;

260 g farina 00;

2 cucchiaini sale fino;

rosmarino q.b.;

olio extravergine d’oliva q.b.;

farina di mais.

Cominciamo dalla preparazione della zucca, che dobbiamo lavare e sbucciare. Dopodiché, con un cucchiaio, rimuoviamo la parte interna fatta di semi e filamenti. Possiamo trasformarli in compost o essiccare i semi per dei piatti golosi. In realtà, si tratta di un’operazione molto semplice. Tornando alla nostra zucca, dobbiamo ridurre a dadini circa 250 grammi di polpa. Se la zucca è più grande, consigliamo di tagliarla tutto e di metterla in un contenitore ermetico. Infatti, una volta aperta si deteriora facilmente e se la troviamo già pulita e tagliata probabilmente la useremo prima.

In una ciotola ampia mettiamo 250 grammi di farina setacciata e versiamo l’acqua a filo. Nel farlo, amalgamiamo per bene i due ingredienti con una frusta. In questo modo dovremmo ottenere un composto liscio e senza grumi in un attimo. Aggiungiamo il rosmarino e il sale e diamo un’ultima battuta di frusta. Aggiungiamo i dadini di zucca e mescoliamo ancora.

Prepariamo la teglia, che può essere quella di una classica torta da 28 cm. In questo modo otterremo una sorta di torta salata veloce abbastanza bassa per essere sia morbida che croccante. Oliamo la teglia e buttiamoci dentro una manciata di farina facendola aderire a tutta la superficie. Rimuoviamo quella in eccesso e versiamo il composto nello stampo. Copriamo tutto con una abbondante spolverata di farina di mais e un filo d’olio.

Adesso siamo pronti per infornare. Cuociamo la nostra pizza di zucca a 200 gradi per 50 minuti. Per i successivi 10 minuti invece mettiamo il forno a 220 gradi in modalità ventilata. Se la croccantezza ancora non è quella che desideriamo, possiamo ricorrere a pochi minuti di grill.

