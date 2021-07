Se siamo stanchi della solita insalata di riso che riproponiamo più volte a settimana, possiamo provare questa sfiziosissima alternativa. Stiamo parlando dell’insalata d’orzo alla greca.

Questo piatto unico davvero sfizioso saprà allietare i nostri pranzi fornendoci anche un valido aiuto nel combattere il colesterolo cattivo. L’orzo per chi soffre di colesterolo alto è davvero preziosissimo!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’orzo è ricchissimo (concentrazione maggiore di altri cereali) di beta-glucani. L‘EFSA, Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, ha proclamato, in base a numerosi studi, che i betaglucani aiutano a ridurre il colesterolo nel sangue. In particolare “la riduzione del colesterolo nel sangue può effettivamente diminuire i rischi di malattie cardiovascolari”.

L’EFSA consiglia anche una dose giornaliera di betaglucani che sarebbe di circa 3 grammi. Con soli 85 grammi di orzo decorticato arriviamo, quindi, alla dose giornaliera di betaglucani consigliata.

Ecco allora la gustosa e fresca alternativa all’insalata di riso che riduce il colesterolo

Nella ricetta decritta di seguito è incluso l’utilizzo della feta greca. Essendo un formaggio, un prodotto di origine animale, ha un apporto di colesterolo. Chi soffre di colesterolo alto potrebbe eliminarla dalla ricetta. La feta è, però, uno dei quei formaggi, insieme a ricotta e mozzarella, con il minor contenuto di colesterolo (68 mg ogni 100 grammi di prodotto).

Ingredienti per quattro persone

a) 400 grammi di orzo perlato;

b) 100 grammi di feta greca (opzionale);

c) cinque pomodorini;

d) 80 grammi di olive nere denocciolate ( se possibile là varierà Kalamata);

e) due Cetrioli;

f) sale;

g) origano;

h) olio di semi di girasole;

Preparazione

Sciacquare l’orzo mentre porteremo a bollore una pentola colma d’acqua calda. Una volta giunta a bollore versare l’orzo, salare e lasciamo cuocere per 35 minuti o più a seconda di come piace.

Scoliamolo e raffreddiamolo a temperatura ambiente.

Nel frattempo prepariamo il condimento: tagliamo a fettine il cetriolo, le olive, i pomodorini e per chi vuole la feta. Aggiustiamo di sale e mettiamo all’incirca quattro cucchiai di olio di girasole.

Versiamo il tutto nell’orzo, che nel frattempo si sarà raffreddato, e mescoliamo con un cucchiaio di legno.

Mettiamo in frigorifero per qualche minuto e serviamo fresca.

È questa la gustosa e fresca alternativa all’insalata di riso che riduce il colesterolo.

Per approfondire: qui la Redazione di ProiezionidiBorsa ci spiega le regole per un’ottima pasta fredda!