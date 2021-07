Siamo nella Slovenia nord occidentale, a mezz’ora di macchina da Trieste. Qui si trova un luogo quasi magico, ancora poco conosciuto e visitato perciò ideale per una vacanza rilassante. Un luogo fresco dove trovare rifugio dal caldo afoso dell’estate e godersi un po’ di fresco all’ombra di un albero o sulle rive del lago.

L’imperdibile vacanza in questo lago a un’ora dall’Italia per rifugiarsi dal caldo afoso

Stiamo parlando del Lago di Bled. Una perla ai piedi delle Alpi Giulie, un luogo non troppo turistico che solo adesso sta iniziando ad essere conosciuto grazie ai suoi panorami mozzafiato. Le incredibili foto di questo lago stanno facendo il giro del mondo rendendolo una meta molto apprezzata e piano piano sempre più frequentata. È dunque questa l’imperdibile vacanza in questo lago a un’ora dall’Italia per rifugiarsi dal caldo afoso. Il lago di Bled è un sogno ad occhi aperti per tutti coloro che vogliono rilassarsi al fresco e che magari non prediligono la spiaggia.

Cosa fare al lago di Bled

Sono molto numerose le attività da fare in questa località. Si può fare un giro sul lago con una piccola imbarcazione. In barca si può arrivare in un isolotto sito proprio al centro del lago in cui è stata eretta una piccola chiesetta, anch’essa visitabile. Oltre alle gite in barca, a Bled è anche possibile godersi un bagno termale. Nella parte ovest del lago sono raggruppati tantissimi centri benessere, pronti ad accogliere i visitatori con massaggi e trattamenti di ogni tipo.

Attorno al lago di Bled c’è, infine, una moltitudine di percorsi naturalistici da fare, escursioni più o meno impegnative da percorrere a piedi o in bicicletta. Arrivare al Lago di Bled non è difficile, si può arrivare in macchina. Il lago dista mezz’ora da Lubiana (la capitale slovena) e un’ora e mezza da Trieste. Si può arrivare anche in aereo fino all’aeroporto di Firenze e poi noleggiare un’auto e proseguire verso il lago.