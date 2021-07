Il trucco riesce ad addolcire qualsiasi viso e a nascondere gran parte dei piccoli difetti. È sempre molto frequente, però, il rischio di ottenere un look eccessivamente carico e di far perdere la normale naturalezza del viso. Per questo motivo, molte ricorrono a cosmetici naturali in tinte molto sobrie. È il caso di questi ombretti che tutti possono comodamente realizzare a casa e applicare sulle palpebre. Sicuramente nessuno crederà che sia questo il segreto di occhi naturalmente belli e magnetici! Eppure, sono moltissime le donne che puntano su una cosmesi delicata e fai da te.

Come prepararli

Bisogna premettere che occorre prima realizzare una base con due ingredienti. Solo dopo è possibile aggiungere diverse colorazioni naturali in polvere per ottenere l’ombretto del colore desiderato. Per la base occorrerà il burro di karité e la polvere di radice di arrow, anche conosciuta come “arrow-root”. La Redazione di ProiezionidiBorsa aveva già spiegato come utilizzare questo ingrediente in cucina e precisato la sua importante funzione anche nella cosmesi.

Per le polveri naturali da usare al posto dei pigmenti per gli ombretti, suggeriamo di puntare su cacao, polvere di barbabietola, curcuma e noce moscata. Ecco il procedimento per realizzare i propri ombretti fai da te.

Nessuno crederà che sia questo il segreto di occhi naturalmente belli e magnetici

L’effetto di questi ombretti sugli occhi è talmente naturale da sembrare una sorta di colorazione innata della palpebra. Questa tecnica vuole riprendere le ombre naturali dell’occhio e rendere lo sguardo ancor più affascinante. Suggeriamo di mescolare circa mezzo cucchiaino di arrow-root con la spezia preferita.

Per colorazioni marroni o dorate, bisognerà puntare sulla curcuma, mentre per un rosso violetto occorre scegliere la barbabietola. Il cacao, invece, consente di ottenere un ombretto moro e la noce moscata un bellissimo marrone sabbiato. Il miglior modo di procedere, però, è quello di unire tutte queste polveri e cercare la combinazione perfetta.

Una volta mescolato uno di questi ingredienti con l’arrow e ottenuto il colore preferito, aggiungere mezzo cucchiaino di burro di karité. Bisognerà lavorare il burro sulla polvere con il retro del cucchiaino. Una volta ottenuta la consistenza tipica di un ombretto, basta applicarlo con un dito o un pennello da make up.