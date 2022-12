La guida infallibile per mettere l’eyeliner, più un trucco per correggerlo quando sbagliamo

Noi donne amiamo l’eyeliner. Soprattutto quelle di noi che non hanno la fortuna di avere naturalmente uno sguardo allungato da gatta. Ma è bene sapere come metterlo, per evitare errori da principianti. Si può dire infatti che sia un’arma a doppio taglio. Sì, perché se non lo mettiamo nel modo giusto, diventa un obbrobrio inguardabile, che sarebbe stato meglio non mettere affatto. Oggi illustriamo quindi la guida infallibile per mettere l’eyeliner e ridurre al minimo le probabilità di combinare un pasticcio. Ma non ci limiteremo a questo, perché sveleremo anche un trucchetto molto utile per correggerlo senza peggiorare la situazione. Potremo finalmente sfoggiarlo fieramente, risaltato da un’acconciatura lifting.

Come mettere l’eyeliner per principianti

Per prima cosa, mettiamoci in una posizione strategica, possibilmente di fronte ad una fonte di luce naturale o davanti ad uno specchio illuminato a giorno (o quasi). Se lo specchio è ingrandente, tanto meglio. Dovremmo posizionarci su un tavolo o su una superficie stabile, che ci permetta di appoggiare il gomito. In questo modo saremo certe di avere la mano più ferma possibile. A questo punto, possiamo procedere, ma attenzione: non tiriamo la palpebra.

Se stendiamo l’eyeliner sulla palpebra tirata, nel momento in cui la lasceremo, la linea sarà deformata. Perciò, mento in alto e guardiamo in basso con occhio semichiuso. Come quando disegniamo, è bene tracciare una linea a matita per capire che direzione dare alla nostra linea di eyeliner. Disegniamo quindi la codina e trasciniamo la matita fino a metà occhio, assicurandoci di assottigliarla sempre di più man mano che ci avviciniamo. Ora possiamo ripassare il tutto con l’eyeliner, avendo cura di coprire gli spazi vuoti tra le ciglia e la riga. Se siamo particolarmente insicure, possiamo tracciare dei puntini direttamente con l’eyeliner che andremo poi a unire per formare la linea definitiva. In questo caso, dovremo procedere dall’interno verso l’esterno.

La guida infallibile per mettere l’eyeliner perfetto

Che fare se, nonostante tutto, sbagliamo e viene fuori una linea spessa e ondulata? Nessun problema, prima di dire addio ai nostri tanto agognati occhi allungati in poche mosse, possiamo sempre tamponare con dei bastoncini di cotone imbevuti di acqua micellare, oppure usare un trucco formidabile. Prendiamo una striscia di scotch e facciamola aderire al tratto di linea che vogliamo cancellare. Tiriamo via lo scotch e la linea sarà sparita. Lo scotch può essere un buon alleato anche per la stesura dell’eyeliner, da usare come linea guida per assicurarci che la tanto temuta codina venga come ce la siamo immaginata. Non occorre disperarsi, la pratica è la migliore insegnante, anche quando si parla di eyeliner. Se ci aggiungiamo poi la guida infallibile per mettere l’eyeliner da vere professioniste, sarà tutto molto più semplice.