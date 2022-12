Strategie che aiuterebbero a rafforzare la memoria a qualsiasi età stimolando l’attività della mente

Con l’avanzare dell’età possiamo a volte dimenticare dove abbiamo parcheggiato l’auto o il nome del ristorante dove andremo a cena. Le cause sarebbero fisiologiche, ma potremmo rafforzare la memoria attraverso delle semplici tecniche e altro ancora.

Quando a volte si sente parlare di allenamento si pensa subito alla palestra o allo jogging. Oltre a rafforzare respiro e muscoli potremmo esercitare e rendere migliore una capacità particolare. Sappiamo che il cervello con i suoi due emisferi sarebbe formato da neuroni e glia. Questo nostro organo è molto complesso e le sue funzioni sarebbero molteplici. Pensiamo al respiro, al movimento degli arti, al controllo di altri organi e così via. In particolare, il cervello controllerebbe il linguaggio, l’interpretazione di stimoli visivi e sensoriali, i pensieri e la memoria.

Da piccoli la velocità di apprendimento sarebbe maggiore rispetto ad altre fasi della vita. Con il tempo e l’invecchiamento fisiologico, infatti, la memoria potrebbe avere dei piccoli intoppi. Finché si tratta di piccole dimenticanze, tipo dove abbiamo messo il telecomando o gli occhiali, non dovremmo preoccuparci. Se si tratta di perdite di memoria più importanti, come il nostro nome, dove abitiamo, se siamo già stati dal dottore la mattina ecc. allora sarebbe meglio consultare uno specialista.

Alcune strategie che aiuterebbero a rafforzare la memoria a qualsiasi età

Per allenare la mente e aiutare la memoria potrebbero essere utili alcuni esercizi. Ad esempio, imparare una piccola filastrocca e ripeterla alcune volte a settimana.

Si potrebbe anche scrivere la lista della spesa, leggerla per un paio di minuti e cercare di riscriverla senza guardare.

Sarebbe importante l’attenzione che mettiamo nel cercare di memorizzare qualcosa. Se qualcuno ci dice un’informazione ma siamo distratti, probabilmente la dimenticheremo facilmente. Pure imparare a suonare uno strumento o una lingua straniera apporterebbe benefici.

Le associazioni e altri metodi

Una strategia utile sarebbe quella delle associazioni verbali o legate a immagini. Se vogliamo ricordare l’indirizzo di una persona, potremmo associare il nome della via a un personaggio famoso o a un conoscente. Per i colori penseremo a qualcosa di fisico, come il mare, un fiore che ci piace. Per quanto riguarda le parole, potremmo inventarci un piccolo racconto. Facciamo un esempio semplicissimo. Vorremmo ricordare che un nostro maglione di lana blu sta dentro all’armadio e non nel cassetto. Ci inventeremo una storia in cui una pecorella azzurra salta un cassetto e si infila in un armadio.

Un classico metodo per tenere in forma il cervello sarebbe anche fare parole crociate, risolvere rebus e indovinelli. Anche i giochi di carte, i giochi di società, gli scacchi e la dama potrebbero aiutare.

Ulteriori consigli

Dobbiamo sapere che oltre alle strategie che aiuterebbero a rafforzare la memoria a qualsiasi età potremmo fare altro. Sarebbero molto importanti una leggera attività fisica e una alimentazione corretta. In particolare aiuterebbero cervello e memoria gli acidi grassi omega 3 e 6, i flavonoidi, gli antiossidanti. Dovremmo curare l’idratazione, la quantità di grassi e cibi raffinati nella dieta, non dimenticando frutta e verdura.

Bisognerebbe, inoltre, fare degli esami periodici per controllare tra gli altri i livelli di glicemia e colesterolo. Sarebbero da tenere sotto controllo anche la pressione, la quantità e laqualità del sonno.